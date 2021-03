Miminko je za dveřmi: Blízký přítel Meghan prozradil, kdy vévodkyně porodí

Když Harry a Meghan v únoru prozradili, že se dočkají druhého potomka, spustila se na ně lavina dotazů. V rozhovoru s Oprah pak sdělili, že budou mít holčičku, jejíž příchod na svět očekávají v létě. Bližší termín porodu však nezveřejnili. To se teď ale mění, jejich blízký přítel totiž promluvil!

To, že rozhovor prince Harryho a Meghan s moderátorkou Oprah způsobí pořádnou melo, se vědělo. Nikdo ovšem zřejmě netušil, jak daleko manželé zajdou a co všechno prozradí. Finální reakce tak zcela určitě předčila jejich očekávání. Někdo je hájí a plně je podporuje, jiní k nim nyní chovají ještě větší nenávist. Nejdůležitější ale zůstává fakt, jak se sami Harry a Meghan cítí. A podle jejich kamaráda Deana Scotta jsou s rozhovorem spokojení.

Jsou šťastní

Pro Meghan je momentálně nejstěžejnější, aby se co možná nejméně stresovala. Vzhledem k tomu, že pár loni v srpnu o nenarozené miminko přišel, si oba dávají záležet na blahobytu Meghan. „Jsou šťastní, Meghan za tři měsíce porodí a Harryho nejvyšší prioritou je, aby se jeho manželka cítila dobře,” nechal se podle ET Canada slyšet jejich přítel Dean Scott, který tak možná nechtěně vyzradil, kdy se manželé dočkají miminka.

Udržet si dobré mentální zdraví je teď pro Meghan důležitější než kdy předtím. Je tedy velmi obdivuhodné, že poté, co ji a jejího manžela různá média nadále poškozují a snaží se jejich jména očernit, se jí daří zůstávat v klidu. Ostatně Meghan mediálnímu nátlaku čelí od doby, kdy začala s princem Harrym randit. Je tedy dost možné, že se naučila s negativními myšlenkami bojovat.

Britská média jim nedají pokoj

Rodinný přítel Dean Scott se rozpovídal i o tom, jak se na rozhovor manželů dívají americká a britská média. Zatímco ta americká se snaží najít pro Harryho a Meghan pochopení, britská média označují manžele za lháře. Velmi často také označují Meghan za manipulátorku, které se podařilo vymýt manželovi mozek.

Ke vztahu britských médií k britské královské rodině se v rozhovoru s Oprah vyjádřil i Harry. Ten tvrdil, že mezi monarchií a tiskem existuje „neviditelná smlouva”, na základě které členové britské královské rodiny vyhovují bulváru, nechají se fotit, zvou jej na různé společenské akce a poskytují rozhovory. Výměnou za to jim prý tisk dělá dobrou reklamu a nemluví o nich v negativním smyslu. V případě Harryho a Meghan to celé ale bylo docela jinak. Manželé si totiž přísně střeží své soukromí a s tiskem nic sdílet nechtěli. To podle nich stojí za tím, že jsou nadále terčem vylhaných článků, které se je akorát snaží poškodit.

