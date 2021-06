Výpověď otce Meghan Markle je tady! Více než do dcery se opřel do Oprah

To, na co mnozí fanoušci Meghan Markle a prince Harryho dlouho čekali a čeho se dost možná i obávali, je tady. Thomas Markle, otec Meghan, totiž vystoupil v rámci pořadu 60 Minutes Australia, kde otevřeně hovořil o svém vztahu s dcerou. K překvapení všech ovšem vévodkyni nijak nepoškozoval. Kritiku od něj totiž schytala hlavně moderátorka Oprah.

Vztah Thomase Markle a jeho dcery Meghan je již dlouhá léta zcela chladný. Naposledy spolu podle Thomase hovořili dva dny před její svatbou s princem Harrym. Tehdy totiž došlo k velkému odhalení. Médii se tenkrát začaly šířit různé fotografie Meghanina otce, a to i přesto, že sama královna tisk žádala, aby svou pozornost směřoval jinam. Nakonec se ale ukázalo, že Thomas sám velmi ochotně fotografům pózoval, a navíc dostal za snímky zaplaceno.

Bojí se, že neuvidí vnoučata

Od té doby Meghan se svým otcem nemluví. Ten přitom již dlouhá léta prosí svou dceru o odpuštění. „Nejsem vrah. Udělal jsem jednu hloupou chybu a nikdy mi to nebylo odpuštěno. Omluvil jsem se za to už snad stokrát,” uvedl Thomas v rozhovoru pro australskou televizní stanici podle webu Entertainment Daily. Zároveň se svěřil, že by rád viděl svá vnoučata, než zemře. „Osmnáctého července mi bude 77 let. Mnoho z mužů v naší rodině se nedožívá více než osmdesáti let. Možná svá vnoučata nikdy neuvidím,” povzdechl si se smutkem ve tváři.

Obvinil Oprah

V březnu letošního roku světem otřásl rozhovor, který Harry a Meghan poskytli moderátorce Oprah. Otevřeně v něm hovořili o důvodech, které je vedly k opuštění britské královské rodiny. A na monarchii nenechali nit suchou. Kromě toho Meghan část svého vyjádření věnovala i právě jejímu vztahu s otcem. K překvapení všech ovšem Thomas tuto část ve svém interview nijak nekomentoval. Namísto dcery hanil moderátorku.

„Myslím si, že je využívá ke svému prospěchu a k postavení své nové show. Myslím, že zmanipulovala velmi oslabeného muže, aby říkal věci, které by zkrátka v televizi zaznít neměly. S mým tvrzením bude pochopitelně nesouhlasit, možná mě bude i soudit, ale je mi to jedno. Zkrátka využívá Harryho,” řekl odhodlaně Thomas na adresu Oprah.

Thomas Markle se pustil do Oprah

Zdroj: Youtube