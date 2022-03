Otec Meghan Markle jde tvrdě proti své dceři: Doufá, že se potkají u soudu

Zdroj: Profimedia

Starší sestra Meghan Markle, Samantha, žene vévodkyni k soudu. V žalobě uvádí, že měla Meghan v rozhovoru s Oprah šířit nejrůznější nepravdy a polopravdy týkající se jejich rodinných vztahů. Teď se k celé záležitosti připojil i otec Meghan, Thomas Markle. Ten stojí za svou starší dcerou a byl by více než rád, kdyby mohl u soudu svědčit v neprospěch Meghan.

Není žádným tajemstvím, že Meghan Markle dávno se svými příbuznými nemluví. Prakticky jediný člen její rodiny, se kterým je v kontaktu, je její matka. Před lety si byla blízká i se svým otcem Thomasem Markle, toho ale ze svého života odstřihla poté, co se nechal schválně nafotit paparazzi fotografy a své fotky následně za nemalé částky prodával do médií. Vřelé vztahy ale Meghan nemá ani se svou polorodou sestrou Samanthou. A to do takové míry, že ji Samantha žene k soudu!

Meghan prý lhala

Vévodkyně Meghan v rozhovoru s Oprah uvedla, že se se svou sestrou, se kterou mají společného otce, dlouhá léta neviděla. Stejně tak prohlásila, že si Samantha nechala změnit své příjmení na Markle poté, co se Meghan provdala do britské královské rodiny. Samantha ovšem tvrdí, že Meghan šíří lži. Celou záležitost dokonce žene k soudu.

Samantha podle webu Page Six uvádí, že kvůli lžím utrpěla její reputace a také klesly prodeje její knihy. Po své sestře požaduje 75 000 dolarů (zhruba 1,9 milionu korun) a také proplacení nákladů za soudní výlohy.

K soudu chce jít i Thomas

Právníci Meghan Markle žalobu označili za absurdní a řekli, že jí budou věnovat minimum pozornosti, neboť to je jediné, co si tento krok Samanthy zaslouží. Samanthu chce u soudu podpořit ale také její otec Thomas Markle. „Snažil jsem se skoro čtyři roky, abych se mohl se svou dcerou a jejím zrzavým manželem setkat tváří v tvář u soudu. Byl bych potěšený, kdybych tam mohl jít a bránit svou starší dceru,” uvedl Thomas Markle, který chce evidentně Meghan potopit.

„Je mnoho naprosto jasných lží, u kterých si nedovedu představit, jak by je Meghan obhájila,” dodal ještě Thomas. Ať už to ale bylo jakkoliv, na první pohled by si jeden pomyslel, že se příbuzní snaží na Meghan přiživit. Jen čas ukáže, jak tohle všechno dopadne.