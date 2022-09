Meghan Markle obětí konspirátorů: Spekulují, že využila úmrtí královny

Zdroj: Profimedia

Vévodkyně Meghan Markle zkrátka leží mnoha lidem v žaludku a někteří z nich se nezdráhají vymýšlet si nejrůznější teorie pro to, aby mohli manželku prince Harryho poškodit. Před několika dny se internetem začala šířit zvěst o tom, že Meghan využila smrt královny Alžběty II. ku vlastnímu prospěchu. To ale blízcí vévodkyně rázně odmítají.

Když se dva dny po úmrtí královny Alžběty II. před zámkem Windsor sešli princové Harry a William společně se svými manželkami, široká veřejnost zůstala v šoku. Navzdory tomu, že mezi bratry už několik dlouhých měsíců panují velmi chladné vztahy, se dokázali opět spojit, aby uctili památku své babičky. Kvůli jejich společnému vystoupení před národem se spousta lidí začala domnívat, že se válka mezi bratry chýlí ke konci. To se ale podle všeho některým odpůrcům Harryho manželky, Meghan Markle, nelíbilo. A proto přišli s šílenou teorií.

Konspirátoři se domnívají, že čtverečkový obrys pod šaty (na levém boku Meghan) je skrytý mikrofon. Zdroj: Profimedia

Mikrofon pod šaty

Meghan Markle na sobě během přebírání darů od občanů Británie měla přiléhavé černé šaty, které obepínaly její tělo. Na jedné straně šatů, u levého boku vévodkyně, si pak někteří lidé všimli malého čtverce, jehož obrys byl přes přiléhavou látku vidět. A konspirátoři začali podle webu Daily Mail okamžitě spekulovat o tom, zda s sebou měla Meghan mikrofon.

Ten si podle nich měla vzít bez vědomí prince Williama a Kate, aby mohla nahrávat vše, co si mezi sebou i s princem Harrym říkají. Pořízený zvukový záznam by pak prý možná chtěla použít do svého připravovaného dokumentu pro Netflix.

Je to šílené!

Rozšířené konspirační teorii naštěstí ale většina lidí vůbec neuvěřila. „Jsou to jen záhyby na jejích šatech,” zastávala se vévodkyně jedna z uživatelek sociální sítě Twitter. „Ten, kdo tohle rozšířil, je ubohý,” přidala se další. A k nařečení se vyjádřila i Meghanina kamarádka. „Je to naprosto šílené a neuvěřitelně to poškozuje její obraz. Samozřejmě, že u sebe neměla mikrofon,” řekla rázně.