Meghan Markle je tvrdohlavá a princ Harry zklamal: Otec vévodkyně opět útočí

Otec Meghan Markle, Thomas Markle, si opět pustil pusu na špacír a v australské televizi se drsně opřel do své dcery a jejího manžela. Jejich děti, Archieho a Lilibet, označil za deprimované kvůli tomu, že se nemohou stýkat se svými příbuznými, a vrátil se i k některým skutečnostem, o kterých královský pár v minulosti hovořil. V souvislosti s jednou z nich dokonce označil prince Harryho za zklamání.

Thomas Markle, otec vévodkyně Meghan, si pro prince Harryho přichystal k jeho narozeninám skutečně „nádherný” dáreček. V rozhovoru pro australskou televizní stanici Channel 7 totiž opět drsně na svou dceru a jejího manžela útočil. Sedmasedmdesátiletý hollywoodský osvětlovač obvinil dvojici z toho, že je jejich chování otřesně neférové, když svým dvěma dětem zakazují styk s jejich příbuznými. Jediným členem rodiny, který se s dětmi pravidelně vídá, je Meghanina matka Doria. Nikdo z britské monarchie neměl v uplynulém roce a půl příležitost ratolesti prince Harryho a Meghan spatřit. S Thomasem Markle se zase Meghan vůbec nebaví od doby, co krátce před její svatbou předváděl cirkus ve světových médiích. Právě podle něj ovšem děti kvůli chabému kontaktu se svou rodinou nesmírně trpí. S odkazem na zmíněné interview o tom informoval web Daily Mail.

Právní kroky nepodnikne

V minulosti se hovořilo o tom, že se chce Thomas Markle styku se svými vnoučaty dobrat právní cestou. Nyní od toho kroku ovšem opustil. „Měl jsem několik nabídek od různých právníků, protože prostě máme právo na to se soudem domáhat shledání se svými vnoučaty. Ale pro mě je to jako snažit se propadnout nějaké hře a používat je jako pěšáky. Nebudu se s Meghan a Harrym soudit, protože si myslím, že by to vypadalo, jako bych ty děti využíval, a to rozhodně není něčím, čeho bych chtěl docílit,” uvedl Thomas Markle v rozhovoru, který opět rozvířil pomalu se uklidňující královské vody.

Thomas Markle bude zkrátka čekat na chvíli, kdy mu dcera umožní vnoučata vidět. Stejně tak by byl rád, kdyby se Harry a Meghan konečně udobřili se zbytkem britské královské rodiny a konečně našli mír. Ani v jednom případě není jasné, kdy (a jestli vůbec) se tak stane.

Princ Harry zklamáním

I když Thomas Markle dle všeho touží po usmíření se svou dcerou, stále dělá všechno proto, aby k němu nikdy nedošlo. Neodpustil si totiž komentáře na její manželství a označil ji za velmi tvrdohlavého člověka, který za každou cenu chce, aby se věci vyvíjely podle jeho plánu. A nezapomněl zhanit ani prince Harryho.

Odkazoval přitom na skutečnost, o které se Meghan Markle zmínila v rozhovoru s Oprah. Tam uvedla, že za zdmi Buckinghamského paláce trpěla depresemi tak silnými, že dokonce pomýšlela na sebevraždu. Dle jejích slov jí však nikdo nedokázal sehnat odbornou pomoc. Podle Thomase Markle leží vina právě na Harrym. „Myslím si, že Harry totálně selhal jako manžel, protože kdyby za mnou přišla manželka nebo moje dítě a řekli by, že mají psychické problémy a přemýšlejí nad vlastní smrtí, okamžitě bych je poslal k lékaři,” dodal ještě Thomas Markle.