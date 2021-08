Trapné setkání Meghan Markle s královnou? Harry chce jet s rodinou do Británie

Zdroj: profimedia.cz

Neviděli se několik dlouhých měsíců, jak se ale zdá, jejich setkání se blíží. Vztahy Meghan Markle se zbytkem britské královské rodiny jsou na bodu mrazu, brzy však vévodkyni dost možná čeká setkání nejen s princem Williamem, Kate Middleton, ale i samotnou královnou. Princ Harry chce totiž jet do Británie kvůli křtinám své dcery Lilibet.

Když se princ Harry a Meghan Markle na začátku loňské roku rozhodli opustit britskou královskou rodinu a žít si po svém v americké Kalifornii, mnozí jim jejich rázný krok nemohli odpustit. Postupem času však napětí mezi vévodou a vévodkyní ze Sussexu a zbytkem královské rodiny opadlo. A vše mohlo být odpuštěno. To by se ale Harry a Meghan nesměli zúčastnit proslulého interview s Oprah, v němž veřejně britskou monarchii pranýřovali a ostře se pouštěli do několika jejích členů.

Harry se od té doby objevil v Británii dvakrát. Poprvé dorazil na pohřeb svého dědečka, prince Philipa, podruhé na začátku července při příležitosti představení sochy jeho matky princezny Diany. Z obou jeho návštěv Anglie a následného setkání s příbuznými však bylo patrné, že především mezi ním a jeho bratrem Williamem panuje vskutku zvláštní nálada. A vlastně se není čemu divit.

Meghan po dlouhé době v Británii?

Zatímco Harry se tedy za příbuznými dvakrát vydal, Meghan vždy zůstala doma. Jak to ale vypadá, návštěvě Anglie se nakonec přece jen nevyhne. Podle webu Daily Mail má totiž princ Harry jisté plány. „Harry několika lidem řekl, že by chtěl dceru Lilibet nechat pokřtít na hradě Windsor, stejně jako byl pokřtěn jeho syn Archie,” nechal se slyšet zdroj, který si nepřál být jmenován.

V současné době není návštěva Anglie pro celou Harryho rodinu možná kvůli restrikcím souvisejícím s epidemií koronaviru. Až se však situace zlepší, je pravděpodobné, že se Harryho přání s křtem splní.

Bude to trapas?

Novinář a odborník na královskou rodinu Russell Myers si však myslí, že případné setkání Meghan se zbytkem britské královské rodiny bude přinejmenším nepříjemné. „Rozhodně to bude trapné. Meghan v současné době není se svými příbuznými zadobře. I když královna vždy říkala, že ona i Harry a celá jejich rodina budou velmi milovanými členy monarchie,” svěřil se novinář.

„Stále se ale řeší jejich rozhovor s Oprah,” dodal ještě expert. Tato skutečnost je více než pochopitelná. Přestože od odvysílání interview uplynulo již několik měsíců, slova, která v něm padala, v královské rodině bezesporu rezonují dodnes.

Královská rodina na Harryho a Meghanino interview jen tak nezapomene

Zdroj: Youtube