Meghan Markle se moderátoři vysmáli: V australské show shazovali její knihu

Vévodkyně Meghan v letošním roce vydala svou vůbec první knihu, která nese název The Bench (Lavička). Kniha je určena dětem a pojednává o krásném vztahu otce a syna z pohledu matky. Meghan před nedávnem zveřejnila video, v němž ze svého literárního díla předčítá. Jenže reakce některých byla zcela odlišná od té, jakou by vévodkyně ze Sussexu čekala.

Meghan Markle a princ Harry se často angažují v nejrůznějších charitativních projektech a životy druhých jim dle všeho nejsou vůbec lhostejné. Leckdy je jejich angažovanost až obdivuhodná. Pracovně vytížená Meghan si však i přesto našla čas na to, aby napsala knihu pro děti. Nese název The Bench (Lavička) a vévodkyně v ní popisuje nádherný vztah mezi otcem a synem, který však vypráví z pohledu matky. Kniha je určena dětem a vyšla již v půlce letošního roku. Nyní se však Meghan rozhodla prostřednictvím krátkého videa z knihy přečíst několik úryvků, aby se pochlubila, co vlastně napsala. Namísto ovací se ale dočkala výsměchu. Alespoň tedy v populární australské televizní show Australia’s Today. Informoval o tom web Daily Mail.

Moderátoři nemohli potlačit smích

Hlavní dvojice Karl Stefanovic a Ally Langdon, která pořadem Australia’s Today provází, před několika dny v přímém přenosu zhlédli video, v němž Meghan Markle předčítá ze své knihy. Nové literární dílo v nich ovšem vzbudilo hlavně hysterický smích. „For the man and the boy who make my heart go pump-pump (Pro muže a chlapce, díky kterým tluče mé srdce, pozn. red.),” hlásá Meghan hned na začátku videa.

Naprosto nevinná věta však způsobila, že všichni propadli v nezastavitelný smích. Spojení „pump-pump”, které lze volně přeložit jako „pumpovat” anebo „tlouci”, je totiž široké veřejnosti známé hlavně z populární písně z konce osmdesátých let s názvem Pump Up the Jam. A právě to v moderátorech vzbudilo lavinu emocí. Všichni se smáli a následně si známou píseň začali zpívat. „Omlouvám se, je velmi těžké se nesmát!” prohlásil jeden z moderátorů.

Není to poprvé

Zdaleka nejde o první případ toho, kdy si moderátoři ve stejné show z vévodkyně utahovali. Již v květnu, když se objevily první úryvky z knihy, si hlavní tváře Australia’s Today dělaly legraci z básně, kterou Meghan napsala pro svého manžela prince Harryho. Jak se tedy zdá, ani v Austrálii není vedle Velké Británie Meghan Markle tak úplně populární.

