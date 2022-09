Meghan Markle vzpomínala na otřesný zážitek: Její syn mohl být vážně zraněn

Zdroj: Profimedia

Vévodkyně Meghan Markle ve svém novém podcastu s názvem Archetypes na platformě Spotify vzpomínala na otřesný zážitek, který ji a jejího manžela potkal v roce 2019 během královské návštěvy Jihoafrické republiky. Stačilo málo a slavný pár mohla potkat otřesná tragédie.

Princ Harry a Meghan Markle mají v současné době plné ruce práce. Kromě toho, že se podílejí na tvorbě obsahuje pro streamovací platformu Netflix, vytvořili také podcast na hudební aplikaci Spotify. V projektu s názvem Archetypes Meghan Markle mluví se svými hosty a rozebírá s nimi jejich zážitky a zkušenosti a snaží se přitom odhalit také kousek svého soukromí.

Požár

V nové epizodě Meghan Markle své kamarádce Sereně Williams vyprávěla o tom, co její rodinu potkalo v říjnu roku 2019. Meghan, princ Harry a jejich tehdy čtyřměsíční syn Archie se společně vydali do Jihoafrické republiky v rámci královského turné. Jednoho dne se Meghan a Harry vypravili plnit své královské povinnosti a syna Archieho nechali v péči jeho chůvy.

Během toho, co byli vévoda a vévodkyně pryč, se v pokoji malého Archieho vznítil elektrický přímotop a v místnosti začalo hořet. Naštěstí v té době byl Archie se svou chůvou v dolním patře domu, kam si jej chůva vzala s sebou, když si šla připravit svačinu. O požáru jistou dobu nikdo nevěděl, neboť v ložnici nebyl detektor kouře.

Zážitek, na který nezapomene

„Někdo pak v chodbě ucítil kouř, vešel do pokoje a požár uhasil. Archie měl v té době zrovna v pokoji spát!” uvedla podle Daily Mail s odkazem na podcast Meghan Markle, pro kterou je dodnes zážitek traumatizující. „Pamatuji si, jak jsem stála na pódiu a měla jsem svůj proslov k ženám a dívkám. Pak to skončilo, s Harrym jsme sedli do auta, kde nám bylo řečeno, že v naší rezidenci došlo k požáru. Že došlo k požáru v dětském pokoji,” vyprávěla Meghan, která v té době byla naprosto zděšená.

Právě touto historkou se Meghan snažila poukázat na to, jak svazující život v královské rodině je. Jak totiž ještě dodala, chtěla okamžitě vyrazit za synem a na vlastní oči se přesvědčit, že je v pořádku. Bohužel ale musela pokračovat ve své práci a jet na další pracovní pochůzky.