Kamarádka brání Meghan: Královská rodina věděla, jak se vévodkyně cítí, tvrdí

Rozhovor prince Harryho a Meghan s moderátorkou Oprah rozpoutal doslova šílenství. Zatímco většina lidí s párem soucítí, najdou se i tací, kteří jejich výpovědi zpochybňují a označují je za lháře. Podporu Meghan teď vyjádřila i její dlouholetá přítelkyně. Přišla i s novými informacemi.

Meghan Markle bývá po rozhovoru s Oprah obviňována ze lží a lidé často zpochybňují vše, co vévodkyně řekla. S negativními reakcemi však museli manželé zcela jistě počítat. Přesto převažuje ta část publika, které dvojici věří a soucítí s ní. Mezi ně patří i Meghanina dlouholeté kamarádka Janina Gavankar, který nyní své přítelkyni přispěchala na pomoc, aby podpořila její výpověď.

Palác prý dobře věděl, čím si Meghan prochází

Jedním z nejvíce šokujících momentů celého interview byla chvíle, kdy Meghan mluvila o těžkosti bytí součástí britské královské rodiny. Často se totiž cítila sama, tvrdila, že nesměla chodit ven a pociťovala úzkosti. Její stavy byly natolik vážné, že dokonce přemýšlela o sebevraždě. „Prostě jsem už nechtěla být naživu,” řekla v rozhovoru s Oprah. Zároveň poukazovala na to, že ve svých nejtěžších chvílích žádala královskou rodinu o pomoc. Ta se k ní však otočila zády.

Tato slova podporuje i Meghanina kamarádka Janina Gavankar. „Vím, že rodina i zaměstnanci moc dobře věděli, jak se Meghan cítí. A ačkoliv se mohou jejich vzpomínky lišit, naše ne. Protože my jsme si to prožili. Existuje mnoho e-mailů i textových zpráv, které to podporují,” nechala se slyšet Janina v pořadu This Morning podle webu Insider. Odkazovala tak na prohlášení Buckinghamského paláce, které bylo vydáno po uvedení rozhovoru. „Přestože se některé vzpomínky mohou lišit, budou brány velmi vážně a budou rozebírány v soukromí rodiny,” stalo mimo jiné v oficiální zprávě Paláce.

Stejně tak se Janina vyjádřila k obvinění Meghan ze šikany svých zaměstnanců. „Znám ji 17 let a viděla jsem, jak se chová k lidem kolem sebe a k lidem, se kterými pracuje. A můžu říct, že by nikdy nikoho nešikanovala,” řekla Meghanina kamarádka.

Meghan se dočkala podpory i od Sereny Williams

Meghaninou dobrou kamarádkou je i tenisová hráčka Serena Williams. Ani ta nenechala svou přítelkyni ve štychu a obdivovala ji v dojemném vyznání. „Meghan Markle, má nesobecká kamarádka, žije svůj život - a jde příkladem - s empatií a soucitem. Každý den mě učí, co to znamená být skutečně šlechetnou. Její slova ilustrují bolest a krutost, kterou prožila,” napsala sportovkyně na sociální síti.

„Z první ruky vím, že sexistické a rasistické instituce a média hanobí ženy a lidi s jinou barvou kůže, aby nás minimalizovali, zlomili a démonizovali. Musíme znát svá práva, abychom mohli bojovat se zlomyslnými a neopodstatněnými drby. Duševní zdraví v důsledku systémového nátlaku a viktimizace je zničující, izolující a často také smrtící,” napsala Serena na podporu kamarádky.