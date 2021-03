Rozhovor s Meghan: Byl rasistou princ William? S vévodkyní a Harrym bojuje léta

Rozhovor s Meghan Markle, který moderovala Oprah Winfrey, odhalil, že ze strany britské královské rodiny musela vévodkyně čelit rasismu. Hlavně pak ve chvíli, kdy jeden z rodinných příslušníků vznesl obavy nad barvou kůže tehdy ještě nenarozeného syna Archieho. Přestože Meghan odmítla blíže specifikovat, kdo nepochopitelné slova pronesl, nabízí se otázka, zda nemohlo jít o prince Williama, se kterým měli Meghan i jeho bratr Harry dlouhodobé neshody…

V rozhovoru prince Harryho a Meghan s moderátorkou Oprah toho zaznělo opravdu hodně. Manželé hovořili o důvodech, proč se vlastně před více než rokem rozhodli vzdát svých královských povinností a odstěhovat se do Spojených států, přičemž padala slova o sebevraždě, nepochopení i rasismu. Tomu měla být dle své výpovědi Meghan vystavena v době, kdy byla těhotná se synem Archiem.

Devastující dopad

Meghan doslova vyrazila dech moderátorce Oprah, když se zmínilo o tom, že v britské královské rodině po čas jejího těhotenství panovaly obavy o barvu kůže nenarozeného miminka. Meghanina matka je totiž černoška. Vévodkyně však odmítla prozradit jméno toho, kdo s takovými myšlenkami přišel. „Pro toho člověka by to mělo devastující dopad,” řekla v rozhovoru.

Internetem se okamžitě začaly šířit spekulace o tom, kdo z rodiny by mohl vznést takovou rasistickou otázku. Prozatím jsou ze hry vyřazeni královna Alžběta II. a její manžel princ Phillip. „Nesdělil mi, kdo přesně to řekl. Ale pověděl mi, že pokud bych měla příležitost to sdílet, tak ať řeknu, že ani jeho babička, ani dědeček nebyli u té konverzace přítomni,” prozradila moderátorka Oprah Winfrey dle Los Angeles Times.

Byl to princ William?

Hádanka stále pokračuje a lidé se zarytě snaží přijít na jméno toho, kdo v britské královské rodině šířil rasistické myšlenky. Mezi ostatními členy se nabízí i jméno prince Williama, který neměl dle webu Nicki Swift Meghan nikdy úplně v lásce a se svým bratrem Harrym v posledních letech dost válčí. Problémy se přitom objevovaly již od seznámení dvojice. Princ William byl dle Nicki Swift velmi rozrušený z toho, jak Harry a Meghan brali věci hopem. Sám se svou nynější manželkou Kate randil dlouhých osm let, než se ji rozhodl požádat o ruku. Stěží tak hledal pochopení pro svého bratra, který své lásce nabídl sňatek jen rok poté, co se seznámili.

Další velká neshoda přišla ve chvíli, kdy princ Harry a Meghan podepsali několikamilionovou smlouvu se streamovacím gigantem Netflix, pro který mají tvořit vlastní obsah. Možná by vlastně o nic velkého nešlo, kdyby ovšem právě Netflix nevysílal seriál Koruna (The Crown), jež pojednává o osudech členů britské královské rodiny a ne vždy je ukazuje v dobrém světle.

„William a další rodinní příslušníci pociťují obrovské nepohodlí kvůli tomuto seriálu a Harry se teď najednou stal součástí společnosti, která jej vysílá,” nechal se kdysi slyšet zdroj blízký britské královské rodině.

Reakce Williama na rozhovor Harryho a Meghan je smutná

Britská královská rodina se k rozhovoru vyjádřila prozatím velmi stroze. Veřejnost by však nesmírně zajímal jejich skutečný názor na jednotlivé kauzy, o kterých v interview padala slova. Královská experta Katie Nicholl se nechala podle webu Glamour s odkazem na CBS slyšet, že nynější situaci William rozhodně nesnáší dobře. „William je zdevastovaný tím rozhovorem,” řekla.

Částečně i proto, že byla v interview adresována i jeho manželka Kate Middleton v souvislosti s několik let starou kauzou, ve které ji měla údajně Meghan rozplakat. Meghan však nyní uvedla, že to bylo přesně naopak. Vévodkyně Kate se jí prý posléze dokonce omluvila. Manželka prince Harryho o incidentu mluvila jen proto, aby vše uvedla na pravou míru.