Kateřina Žbirková vzpomínala na první rande s Mekym: Zpěvák mohl přijít k úrazu

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Kateřina Žbirková, vdova po legendárním slovenském zpěvákovi Mirovi Žbirkovi, se na gauči hostů v 7 pádech Honzy Dědka rozpovídala nejen o tom, jaké jsou její plány do budoucna, ale vrátila se i do minulosti. S humorem popsala, jak vypadalo její první rande se zpěvákem, a také prozradila, proč jejím rodičům nebyl Meky úplně po chuti.

Když Kateřina Žbirková před mnoha lety vyrazila na první rande s Mekym Žbirkou, asi by ji vůbec nenapadlo, jaký bude mít schůzka spád. A to doslova. Stačilo totiž málo a zpěvák si mohl odnést ošklivé zranění. „Naše první rande bylo zvláštní. Byla jsem vždycky pejskař. Tenkrát jsem měla dalmatina. Vzala jsem ho na rande s sebou. Na Petřín. Meky tam přišel, už byl Zlatý slavík, přiletěl náš dalmatin a Mekyho zkosil. Prostě letěl z Petřína dolů, naštěstí se mu nic nestalo, ale najednou bylo po auře Slavíka,“ smála se při vzpomínce a vzápětí dodala, proč její rodiče nesouhlasili s tím, aby se se zpěvákem vídala. „Když jsem přivedla domů Zlatého slavíka, bylo to špatný. Maminka byla profesorka a tatínek právník. Tajila jsem to, ale pak to prasklo. Meky k nám volal ,v přestrojení‘, představoval se jako Miro Okál, což byl bubeník od Petera Nagy. Po roce tohoto představování, když vyšla písnička Katerine, to našim seplo a ptali se, proč k nám volá Žbirka. Maminka mi říkala, že takovej zpěvák je jak námořník a má v každém městě jinou holku. Ale pak si ho zamilovala. A s tátou si rozuměli díky humoru. Nakonec to dobře dopadlo,” vyprávěla Kateřina Žbirková v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

Zdroj: FTV Prima

Taťána Dyková o kariéře go-go tanečnice

Málokdo ví o tom, že si Taťána Dyková na začátcích své kariéry přivydělávala tancem. Byť to může na první dobrou znít všelijak, herečka rozhodně netančila pro potěšení mužského oka. „Chodila jsem se svojí kamarádkou Péťou furt do Radosti. Do klubu Radost. Pořád jsme si říkali o peníze, i když já už v té době točila a už jsem nějaké peníze měla. A tam měli Go-go tanečnice a nás napadlo, že když tam pořád chodíme a tancujeme zadarmo, že bychom tam mohly tancovat za peníze. Go go tanečnice nejsou tanečnice u tyče. Jsou to roztancovávačky, normálně oblečené a každá měla svůj styl. Tak jsme udělaly konkurz, oni nás vzali a dva roky jsme tam tančily. A za to mě maminka pochválila. Jednou se tam byla se svojí kamarádkou podívat,“ zavzpomínala Taťána.

Zdroj: FTV Prima

Oklován krkavci

Dalším z hostů Honzy Dědka byla režisérka Alice Nellis, která stojí například za pohádkou Sedmero krkavců. Během natáčení ale došlo k jedné nepříjemnosti. Ukočírovat krkavce na place byl totiž problém. „Zlatej kůň, s ním se nějak domluvíte, s ptáky se nedomluvíte. I když jsem měla perfektní tým lidí, kteří ptáky připravovali. Dají se na něco vycvičit, ale je to trošku neovladatelná entita. Tam byly chvíle, kdy přistávali na kameramanovi, klovali ho do hlavy. Měla jsem Matěje, manžela, úplně poklovaného,“ prozradila zajímavost z natáčení.

Zdroj: FTV Prima

Honza Dědek vyzpovídal také členy kapely Kabát, kteří se podělili o to, jak vznikl jeden z jejich největších hitů, a s humorem odvyprávěli nebezpečnou historku z koncertu. Novou epizodu 7 pádů Honzy Dědka sledujte v úterý ve 21:35 na Prímě!

Zdroj: FTV Prima