Romantická plavba po Vltavě: Mel Gibson si Prahu užívá s krásnou českou modelkou

Zdroj: Profimedia

Hollywoodský herec Mel Gibson se minulý týden procházel po Praze. Prošel si Karlův most, projel se po Vltavě, navštívil historické centrum města a zašel si hned do několika vyhlášených podniků. Plavbu na Vltavě si užil se světoznámou modelkou Pavlínou Němcovou.

Cesta po Evropě

Představitel hrdiny snímku Statečné srdce je v Evropě už nějakou chvíli. První půlku května trávil ve Vídni, kde navštívil koncert vídeňského Mozartova orchestru. Ve Vídni, stejně tak jako v Praze, trávil čas jako turista. Do Evropy ho zavedlo natáčení krimi minisérie The Continental, které se odehrávalo v Budapešti. Nyní se herec chystá do Skotska, kam se vrací po více než dvaceti letech od natáčení filmu Statečné srdce. Jeho fanoušci se tam mohou těšit na Gibsonovu talkshow.

Toto nebyla první Gibsonova návštěva České republiky. Herec se již v roce 2014 zúčastnil Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, kde převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Zahrál si také v upoutávce na padesátý ročník prestižního filmového festivalu.

Pauza od hraní

Mel Gibson se v posledních letech objevoval v málo snímcích. Mohly za to především jeho výroky, které mnohými byly vyhodnoceny jako sexistické a rasistické. Největší spor vznikl mezi ním a herečkou Winonou Ryder. Díky jejich sporu ohledně hercových vtipů mířených směrem k sexuálním i rasovým menšinám, přišel o dabování slepice v animovaném seriálu na Netflixu.

Gibson ovšem vinu popírá, směrem k herečce se vyjádřil prostřednictvím svého tiskového mluvčího pro web Metro. „To 100 % není pravda. Ryder o tom lhala před deseti lety, lže o tom i dnes,“ upozornil tak na to, že jejich spor trvá opravdu dlouhou dobu. Po delší odmlce se herec zase začal objevovat v nových snímcích. Tentokrát ho ovšem diváci vidí hlavně ve vedlejších rolích. Jeho fanoušci se na něj můžou těšit ve filmu Father Stu, kde hraje odcizeného otce Marka Wahlberga, boxera, který se stal knězem. Ve Státech byl film uveden v dubnu, na místních streamovacích službách by se měl objevit v následujících týdnech.