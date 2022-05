Mel Gibson si Prahu užíval naplno: Typickou českou kuchyni ochutnal u Punčocháře

Zdroj: Profimedia

Hollywoodský herec Mel Gibson se v posledních týdnech rozhodl objevovat krásy Evropy a jednou z jeho zastávek se po Budapešti a Vídni stala také Praha, ve které zakotvil na několik dní. V centru města se přitom pohyboval jako zcela běžný turista, a dokonce se nesnažil skrývat ani za sluneční brýle, jak je u celebrit zvykem. Kromě známých památek navštívil i restauraci šéfkuchaře a porotce show MasterChef Jana Punčocháře.

Známý herec a idol mnoha žen Mel Gibson v současné době natáčí v Budapešti nový seriál The Continental. Když ale zrovna není na place a má pár dnů volna, netráví čas na hotelu, ale navštěvuje i další evropská města. Nejdříve se na nějaký čas zastavil ve Vídni, z té pak pokračoval přímo do hlavního města České republiky.

Nevynechal Karlův most a ochutnal českou kuchyni

Mel Gibson si rozhodl Prahu vychutnat na plno a během své návštěvy nevynechal ani jednu z nejkrásnějších dominant – Karlův most. Ten denně láká spoustu turistů a stejně jako oni, i Mel Gibson se podle webu The Prague Reporter při procházce přes řeku několikrát zastavil, aby si mohl vyfotit některé ze soch, jež most lemují.

Když mu pak při toulkách městem vyhládlo, rozhodl se navštívit luxusní italskou restauraci na Staroměstském náměstí. Tím, že byl ale v Praze, chtěl pochopitelně ochutnat i typickou českou kuchyni. Během své návštěvy se proto zastavil i ve známé restauraci šéfkuchaře Jana Punčocháře v Dejvicích s názvem U Matěje.

Plavba po Vltavě s Pavlínou Němcovou

Při návštěvě hlavního města České republiky si herec nenechal ujít ani plavbu po Vltavě, na které se po jeho boku zvěčnila česká modelka Pavlína Němcová. Ta snímek z krásného setkání zveřejnila na svém Instagramu.

Mel Gibson na své cestě po Evropě ale ještě pokračuje. V neděli 29. května promluví k fanouškům během své vlastní talkshow ve Skotsku, konkrétně ve městě Glasgow, kam se vrátí po více než dvaceti letech, kdy ve Skotsku natáčel jeden ze svých nejslavnějších filmů Statečné srdce.