Zoufalá Menzelová si neví rady: Co je pro ni v pandemii nejtěžší?

Pandemie koronaviru na každého působí jinak. Někdo ji snáší lépe, někdo hůře. Štěstím do stropu ale rozhodně nikdo neskáče. Ani Olga Menzelová. Vdova po známém režisérovi se snaží udržet si klidnou mysl, ale ne vždycky to jde.

Vládní opatření platí s drobnými pauzami už rok. Na začátku pandemie jsme na tom byli nejlépe, ale nyní je tomu přesně naopak. Dobře na duši to nedělá nikomu. Ani Olze Menzelové, jenž se k aktuální situaci vyjádřila na sociálních sítích.

„Tak jsem si otevřela zprávy a možná jsem to neměla dělat,“ píše Menzelová a zveřejňuje graf s tím, že jsme na tom momentálně nejhůře na světě.

„The best in covid! Co asi tak děláme špatně - po 5 měsících nouzového stavu - a ostatní dobře?“ táže se u obrázku s křivkou. Sama přiznává, že udržet si chladnou hlavu je občas nadlidský úkon.

Někdy se uklidňuju větou, že všechno jednou skončí, prozradila vdova

„Někdy se uklidňuju větou, že všechno jednou skončí. Záleží na tom, jak si to přebereme. Jen občas je sakra těžký udržet si pozitivní mysl, ale pořád máme možnost se tvářit jako náš Evík nebo jako já,“ odkazuje na třetí fotku, kde se společně s dcerou smějí.

Menzelová má děti celkem tři, z toho jedno s Jiřím Menzelem. Vdova po slavném režisérovi nyní řeší, jak a kam Menzela rozpráší. Urnu s jeho popelem, respektive dokonce dvě, má stále doma.

„Holky mu namalovaly obrázky a je tady, doma s námi. Kamarád, co mu teď katalogizuje jeho knihovnu, zrovna říkal: „Počkej, proč je ve dvou urnách?“ A já: „Protože se do jedné nevešel.“ Koukal na mě dost nechápavě, tak jsem se rozesmála a říkám: „Ale samozřejmě, že ne!“ svěřila se Olga Menzelová magazínu Moje psychologie.

Na sklonku života měl Menzel jasné přání

Jiří byl pro ni osudovým mužem a udělala by pro něj první poslední. Na sklonku života měl jasné přání a Olga se mu ho rozhodla splnit.

„No a je to tak, že Jirka chtěl být rozprášen na Mallorce, protože ji měl moc rád a jezdívali jsme tam každé léto. Jirka říkal: „Holky, já s vámi chci být pořád.“ Ale pak jsem si uvědomila, že tam se za ním třeba tak často nedostaneme. Ještě nevím, jak to bude, ale pro jistotu je ve dvou urnách, aby byl když tak na Mallorce i doma,“ vysvětlila.