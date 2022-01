Menzelová popsala hrůzný stav po smrti manžela, nemohla ani vstát z postele

Zdroj: Profimedia

Olga Menzelová už před více než rokem doprovodila svého manžela Jiřího Menzela za duhový most, vdova se ale se ztrátou milovaného muže stále vyrovnává. Péče o umírajícího režiséra se podepsala hlavně na psychice Menzelové, která s odstupem času přiznává, že měla ihned vyhledat odbornou pomoc.

Jiří Menzel zemřel 5. září 2020 v domácím prostředí. "Už je to víc jak rok a mně se to všechno zase vrací," zavzpomínala Olga Menzelová v podcastu na Dvojce Českého rozhlasu.

O manžela se Menzelová starala od roku 2017, kdy režisér podstoupil několikahodinovou operaci mozku. Operaci Menzel přežil, byl po ní ale odkázán na pomoc nejbližších.

"Odcházení Jirky nebylo snadné a stále se z toho vydýchávám. To, že jsem mu slíbila, že ho vyprovodíme doma, je něco, co je nepřenosné, něco, co jsem nikdy nezažila. A jakkoliv si člověk myslí, že to zvládnul, všechny věci se probouzejí později a dodneška se s tím vyrovnávám," svěřila se trojnásobná maminka v podcastu. S odstupem času Menzelová připouští, že měla v tomto náročném období navštívit psychoterapeuta.

Nemohla jsem ani vstát z postele

"Měla jsem vyhledat pomoc psychoterapeuta. Ten zážitek je tak strašně silný, bolestný a niterný, a když si v plném nasazení s dětmi a prací nemůžete vydechnout, meditovat, lépe to strávit, tak si myslím, že je tato pomoc namístě," tvrdí dnes přesvědčeně Olga Menzelová.

"Před pár měsíci jsem se dostala do stavu, kdy jsem nebyla schopna ani vstát z postele, cítila jsem obrovskou vnitřní i vnější únavu a já pochopila, že se vše vrací a je to jen o hlavě. Je mi líto, že jsem to neudělala dřív, to je moje velké ponaučení," dodala vdova.

Netradiční rodina

Jiří a Olga Menzelovi měli velice netradiční manželství. Během jejich soužití porodila Olga celkem tři děti, režisér je ale otcem pouze prostřední dcery Evy Marie.

Otcem starší holčičky Aničky je další režisér, Jaroslav Brabec a nejmladšího syna Alberta má Menzelová s egyptologem Miroslavem Bártou.

Vdova odjakživa tvrdila, že měli s Jiřím otevřený vztah a nemanželské děti režisér miloval jako vlastní.