Bizarní modely na Met Gala: Hamilton se záclonkou, Kim Kardashian jako mozkomor

Zdroj: Profimedia

Známé celebrity se už mohly znovu předhánět v tom, kdo v New Yorku vynese extravagantnější róbu. Po roční covidové pauze se totiž konal slavnostní galavečer Met Gala, jehož hlavním tématem byla americká móda. Jenomže ne všem se neobvyklé kreace povedly na jedničku. Kdo to nejvíce přepískl a místo uznání si vysloužil jenom posměch?

Jakmile se blíží charitativní večer Met Gala, světoznámé tváře okamžitě zpozorní, a začnou si chystat ty nejulítlejší modely. Jejich oděvy bývají tak neuvěřitelně podivínské, že se o nich většinou mluví ještě dlouhé měsíce.

Dostat se do Metropolitního muzea v New Yorku, kde prestižní akce každoročně probíhá, přitom není jen tak. Párty pořádá obávaná šéfredaktorka módního časopisu Vogue Anne Wintertour, která prý sama vybírá ty nejexkluzivnější osobnosti. Obyčejných smrtelníků pak může přijít jenom pár, a navíc si musí zaplatit pořádně drahé vstupenky.

Kardashian ve stylu Harryho Pottera

Pokud někdo letos hodně vyčníval, pak to byla určitě Kim Kardashian West. Modelka a influencerka si vybrala celočerný oblek s kuklou, která jí zakrývala celou tvář. To samozřejmě spustilo lavinu jízlivých komentářů na sociálních sítích. Kritici Kim nejčastěji přirovnávali k mozkomorům, tedy temným přízrakům z filmů o Harry Potterovi.

Ohromný plášť a zlaté brnění

Dalším, kdo rozhodně nezapadl, se stal americký rapper Lil Nas X. Ten se nejdříve na krémovém koberci představil v obrovském královském plášti. Když ho svlékl, ukázal zlatou zbroj od značky Versace a poslední fází jeho výstupu bylo třpytivé zlatočerné body doplněné zlatými náušnicemi, náhrdelníkem a lakem na nehty.

Bezdomovkyně s parádní čelenkou

Je pravda, že zpěvačka Rihanna díky svým originálním modelům vždycky platila za největší hvězdu předchozích ročníků. Tentokrát dorazila o několik hodin později v černém kabátě, který připomínal buď gigantickou zimní bundu nebo zvláštní temnou květinu. K bezdomoveckému outfitu uhrančivá kráska přidala šperky od bulharsko-nigerijské návrhářky Thelmy West. Pozadu nezůstal ani zpěvaččin přítel A$AP Rocky, jehož oděv by se dal přirovnat k barevné dece sešité z několika barevných látek.

Neoholené podpaží

Nejstarší dcera zpěvačky Madonny Lourdes Leon neměla až tak kuriózní model, do muzea dorazila v růžové orientální róbě od módního domu Moschino. To, co všechny přítomné ale hodně zarazilo, bylo její zarostlé podpaží. Hudebnice dokonce před fotografy provokativně zvedala ruku, aby ho všem náležitě předvedla.

Oblek s mapou a homosexuály

Kanadský herec a spisovatel Daniel Levy se toho vážně nebál. V modrém obleku s balónovými rukávky, mapou a líbajícími se muži byl k nepřehlédnutí. Černé kozačky navíc ozdobil něžnými růžovými a modrými poupaty květin. Oblíbený komik tak chtěl vyzdvihnout nezdolnost lásky, radosti a odhodlání lidí s odlišnou sexuální orientací.

Kalhoty se záclonkou

Jeden z nejznámějších pilotů formule 1 Lewis Hamilton by na sobě měl klasický tmavý oblek, kdyby mu levou nohu nezkrášlila bílá záclonka. Celkový dojem podtrhla košile z bílé průsvitné látky, která k neobvyklé nohavici dokonale ladila.

Kdo jde v New Yorku na Met Gala, ten musí umět vystoupit z řady. Na snímku německá zpěvačka Kim Petras s hlavou koně.