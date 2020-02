Exmanželka promluvila: Jaký byl Michael Jackson při sexu se ženou?!

Zatímco je Jacksonova reputace doslova roztrhána na kusy a pohřbena vedle jeho kostí, zpěvákův přítel z dětství a autor knihy Michael Jackson: The Magic and the Madness, J. Randy Taraborrelli, se spíše soustředí na to, jaký byl Král popu z jeho pohledu, tedy věrného přítele, co se zajímal o jinou stránku zpěvákova života.



Jednu celou kapitolu věnuje Taraborrelli úsměvným historkám z postele. Tak alespoň přišly jemu a všem, komu je vyprávěl. Manželce Lise ale zábavné vůbec nepřišly, naopak, pořádně ji znepokojily.