Elton John promluvil o Jacksonovi: Byl duševně nemocný a nenáviděl dospělé

Michael Jackson byl podle Eltona Johna závislý na lécích

Oblíbený americký zpěvák Michael Jackson zemřel v roce 2009, když mu bylo pouhých padesát. Je to tedy už dlouhých čtrnáct let, co je svět bez dnes již popové legendy. Ani ale po takové době nemá v hudebním nebi zpěvák klid. Nedávno se o něm vyjádřil Elton John.

Britský zpěvák a skladatel Elton John prozradil, že se s americkým hudebníkem znal již od dospívání, ale zdálo se, že v průběhu následujících let v určitém okamžiku ztratil svou cestu. John ve svých memoárech „Já" z roku 2019 popsal Jacksona, který byl během svého života několikrát obviněn ze sexuálního zneužívání dětí, jako „duševně nemocného". Byl závislý na lécích „Michaela jsem znal od jeho 13 nebo 14 let," napsal Elton. „Byl to prostě ten nejrozkošnější kluk, jaké si dokážeš představit." Jackson se ale v určitém okamžiku v průběhu let začal izolovat od světa a od reality, podobně, jako to udělal například Elvis Presley. Elton uvedl, že si myslí, že změna u Jacksona nastala kvůli jeho dlouhodobé závislosti na lécích na předpis. „Bůh ví, co se mu honilo hlavou, a bůh ví, jakými léky na předpis ho napumpovali, ale pokaždé, když jsem ho v jeho pozdějších letech viděl, odcházel jsem s tím, že ten chudák se úplně ztratil," pokračoval zpěvák. Neměl rád dospělé V knize dál britský zpěvák komentuje Jacksonovu duševní nepohodu: „Nemyslím to lehkovážně. Byl skutečně duševně nemocný." Michael Jackson byl také obviněn z toho, že sexuálně obtěžoval děti. To Elton John nekomentoval, pouze se stručně zmínil o tom, že zpěvák skutečně měl děti více rád, než dospělé, a také více vyhledával jejich společnost. Podle Johna se Jackson v přítomnosti dospělých necítil dobře. Zdroje: faroutmagazine, The Sun