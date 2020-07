Co odhalila Jacksonova pitva? Vpichy i na zádech, rty plné barviva a vychrtlost!

Nejprve Murray tvrdil, že dal Michaelovi pouze malou dávku propofolu, pak ale výsledky testů pak ukázaly, že zpěvák obdržel dávku 40krát větší, než jeho lékař udával.

Murray tedy v roce 2014 zveřejnil video na YouTube, ve kterém prohlašuje, že Jackson byl narkomanem, bral demerol, a on proto nevěděl, že zpěvák vykazuje abstinenční příznaky a špatně mu proto určil diagnózu a podal nevhodné léky.

"Pokud by byl Michael Jackson předtím čistý, byl bych zcela zodpovědný za to, že zemřel, ale on nebyl,“ říká Murray. "Celou dobu jsem nevěděl, že Michael, můj přítel, byl drogově závislý."