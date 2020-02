Co skrýval před světem Michael Jackson? Šokující zjištění bere dech!

Slabost měl ale překvapivě zpěvák i pro dívky. Podle jeho lékaře ale jen pro takové, které ještě ani nedosáhly puberty. Zakoukal se prý i do Emmy Watsonové, jež proslula rolí v Harrym Potterovi. V době, kdy se mu líbila, jí bylo pouhých 11 let! „Přemýšlel o tom, že by si ji jednou vzal," prozradil Murray. „Chtěl, aby se stala jeho nevěstou." Rozdílné pocity měl zřejmě zpěvák ze své oficiální druhé manželky Debbie Rowové, se kterou podle Murrayho nikdy neměl sex. Dvě děti, které s ní zplodil, přišly na svět díky umělému oplodnění.