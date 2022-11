Michael Kocáb rozchod s Abbasovou snášel těžce: Trpěl ještě několik let poté

Zdroj: Profimedia

Vztah Michaela Kocába a Lejly Abbasové začal za poměrně dramatických okolností. Následně ale působili jako ten nejšťastnější pár pod sluncem. Láska jim však vydržela jen pět let. Tři roky po narození syna moderátorka hudebníka opustila a začala žít nový život. A Kocáb se s tím nemohl smířit.

Vše začalo naprosto nevinně. Michael Kocáb v letech 2009 až 2010 působil jako ministr pro lidská práva a národnostní menšiny a moderátorka Lejla Abbasová byla jeho tiskovou mluvčí. Během spolupráce se jejich vztah začal měnit z toho pracovního v romantický a nakonec se stal natolik vážným, že hudebník a politik opustil kvůli exotické krásce svou manželku Marshu. S Abbasovou tak mohli oficiálně tvořit pár. Po dvou letech se jim narodil syn David.

Pohádka se nekonala

Byť na oko působili jako ten nejstabilnější pár českého šoubyznysu, za zavřenými dveřmi to takový idylka nebyla. A proto se moderátorka tři roky po narození syna rozhodla hudebníka opustit. „Musela jsem přemýšlet, jestli budu zachraňovat rodinu, nebo odejdu. Zachraňovala jsem docela dlouho a nedopadlo to. Šťastná za to nejsem, hrdá na to nejsem, ale s Michaelem vycházíme dobře,” uvedla k rozchodu kdysi Abbasová v rozhovoru pro Blesk s tím, že se ve vztahu dusila.

Trvalo to roky

Rozchod poznamenal obě strany a zatímco Abbasová se z něj vzpamatovávala několik měsíců, Kocábovi oklepání se trvalo roky. „Jediný kontakt, který s Lejlou máme, je, když si předáváme syna. Jinak jsou ty vazby hodně zpřetrhané,” povzdechl si hudebník v rozhovoru pro Aha! v roce 2017, tedy 3 roky po rozchodu. „Nějak se nemohu dostat přes to, jak se se mnou rozešla,” dodal ještě na adresu své bývalé partnerky, která si po rozchodu našla partnera z Turecka.

Tomu přivedla na svět dceru Iman a jsou spolu dodnes. Dokonce moderátorka zvažuje, že by se za ním přestěhovala do zahraničí. Z toho má ale Kocián obavy. „Lejla, jestli se bude stěhovat do Turecka, to nevím, ale každopádně vím, že jí s sebou nechci Davídka dát. V tom asi překážka bude, možná že už tedy ustoupila, ale já prostě nechci přijít o dítě. To dítě by pro mě bylo víceméně ztracené,” řekl nedávno pro eXtra.cz. Jinak se svou bývalou partnerkou ovšem vychází dobře.