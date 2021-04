Finančně náročná léčba Schumachera: Rodina se zbavuje majetku!

Rekonvalescence sedminásobného mistra světa ve formuli 1 Michaela Schumachera je podle všeho pořádně nákladná. Rodina závodníka, který během své kariéry vydělal stovky milionů korun, totiž rozprodává majetek. Jestli ovšem drahá léčba přináší výraznější posuny, je stále pro všechny fanoušky velkou záhadou.

Když před více než sedmi lety bývalý závodník Michael Schumacher utrpěl téměř fatální poranění hlavy při lyžování ve francouzských Alpách, všichni zůstali v šoku. Jeho stav byl v první fázi velmi vážný a mnohým se honily hlavou ty nejčernější myšlenky. Sedminásobný mistr světa se ovšem z nejhoršího brzy dostal. Následně se z nemocnice přesunul do domácího léčení. Od té doby se toho ale o jeho zdravotním stavu moc neví.

Peníze ubývají

Dle informací CNN Prima News je domácí léčba neuvěřitelně nákladná a rodinu závodníka stojí každý týden několik milionů korun. A přestože je všem jasné, že Schumacher během své kariéry vydělal obrovské jmění, vypadá to, že peníze rychle ubývají. Proto se jeho blízcí rozhodli rozprodat majetek, který nepotřebují. Již v roce 2015 tak Schumacherova manželka Corinn prodala soukromý tryskáč v hodnotě 950 milionů korun. Hned za ním se rodina zbavila honosného sídla v Norsku s cenovkou 78 milionů.

Tím ale Corinn podle všeho nekončí. Nyní by totiž měla jednat i o prodeji vily ve Švýcarsku, ve které se Schumacher zotavoval po úrazu až do minulého roku, než se celá rodina přesunula na slunnou Mallorcu. Dům má přitom hodnotu neuvěřitelných 1,5 miliardy korun. Jeho prodejem by se tak k rodině dostala horentní suma. Vzhledem k tomu, nakolik nákladná Schumacherova léčba je, se ale nabízí otázka, na jak dlouho by jim peníze vůbec stačily.

Fanoušci chtějí informace, ty ale nejsou

V loňském roce se celá rodina přesunula na Mallorcu do bývalého sídla prezidenta Real Madridu Florentina Peréze. Samotná nemovitost rodinu vyšla na 780 milionů korun. Spoustu peněz také „spolkla” úprava domu, který Corrin nechala v podstatě přetvořit na nemocniční zařízení.

Přestože se Schumacherovi dostává té nejlepší možné péče, stále není zcela jasné, zda má léčba vůbec nějaké výsledky. Informace o zdravotním stavu závodníka se totiž na veřejnost dostávají jen útržkovitě od hrstky lidí, kteří k němu mají přístup. Mezi ně patří například i bývalý šéf stáje Ferrari Jean Todt. Ten se před několika týdny v rozhovoru pro RTL France poněkud vyhýbavě vyjádřil k tomu, jak se jeho kamarádovi daří. „Je to otázka, na kterou bych raději neodpovídal. Michaela vídám jednou dvakrát do měsíce a moje odpověď je pořád stejná - bojuje,” řekl podle webu sport.cz.

