Michael Schumacher všem chybí: Jeho syn by se vzdal všeho, aby s ním mohl mluvit

Po dlouhých osmi letech, kdy se fanoušci automobilového závodníka Michaela Schumachera mohli jen domnívat, jak na tom jejich idol po zdravotní stránce je, se jeho rodina konečně rozhodla promluvit. V novém dokumentu streamovacího gigantu Netflix hovořili blízcí legendárního šampiona a jejich slova vhání slzy do očí. Hlavně pak zpověď jeho syna Micka.

Před osmi lety zasáhla svět formule 1 nesmírně smutná zpráva. Tehdy si legendární závodník Michael Schumacher i se svou rodinou užíval sjezdovek ve francouzských Alpách, když při lyžování v obrovské rychlosti narazil hlavou do skály. Život mu zachránila helma, zranění ovšem bylo i přesto takřka fatální. Schumacher byl následně převezen do nemocnice a po několika měsících byl propuštěn do domácího léčení. Jeho blízcí však neposkytovali absolutně žádné informace a veřejnost tak neměla nejmenší tušení o tom, jak se závodníkovi daří. Nyní konečně promluvili. Zprávy ovšem nejsou úplně příznivé.

Domněnky se potvrdily

Nejrůznější informace o stavu Schumachera se na povrch dostávaly od jeho známých. Většinou šlo ale jen o velmi neurčité zprávy, ze kterých bylo ovšem patrné, že kondice závodníka rozhodně není ideální. A to se nyní potvrdilo. Zdá se, že se šampion nachází ve vegetativním stavu, což znamená, že je upoután na lůžko a není schopen komunikace ani pohybu.

Syn Schumachera, Mick, bravurně kráčí ve stopách svého otce a i on je obdivovaným závodníkem. Nesmírně jej ovšem mrzí, že se svým otcem nemůže své úspěchy prodiskutovat. „Měli bychom toho tolik, o čem bychom si mohli povídat. Často na to myslím. Bylo by to krásné,” nechal se v dokumentu slyšet Mick. „Vzdal bych se kvůli tomu absolutně všeho,” dodal ještě, přičemž na něm byl znát obrovský smutek.

Život se mu zdá nefér

Mick „přišel” o otce ve čtrnácti letech a je proto více než jasné, že mu tatínek nesmírně chybí. Chybí mu podpora, chvála anebo poplácání po ramenou. Život je podle něj nefér, když mu odebral šanci sdílet se svým otcem svou cestu za úspěchem ve formuli 1. „Myslím si, že bychom si táta a já velmi rozuměli. Možná více než kdy předtím. Jednoduše proto, že mluvíme stejným jazykem – jazykem motosportu,” dodal ještě Mick.