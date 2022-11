Schumacher má za sebou děsivou nehodu: Odnesl si z ní vážně poranění

Zdroj: Profimedia

Zdá se, jako by příjmení Schumacher přitahovalo nejen obrovské úspěchy, ale také velké neštěstí. Legendární závodník Michael Schumacher je po nehodě na lyžích už takřka 9 let upoután na lůžko. Namále měl nyní také jeho synovec David, který se taktéž věnuje závodění. Na dráze měl totiž otřesnou nehodu.

V rodině Michaela Schumachera je zkrátka závodění oblíbeným sportem. Kromě toho, že se mu věnuje i syn šampióna, Mick, je jízda po trati oblíbená i u jeho synovce Davida. Toho ale jen před pár dny málem stála život. David Schumacher měl podle magazínu Motorsport na slavné trati Hockenheimring slavnostně zakončit posledním závodem svou první sezónu v šampionátu DTM. Bohužel došlo k hromadné nehodě.

Myslel si, že mu nic není

Na první pohled sice kolize vypadala opravdu děsivě, když se ale David Schumacher dostal ze svého vozidla, stěžoval si jen na odřené koleno a pohmožděnou páteř. Všichni proto věřili, že se ze svých zranění brzy sám dostane a nebude muset podstupovat žádnou rozsáhlejší léčbu. Jenže bolest zad se postupně stupňovala. „Když se David vrátil domů, pořád si stěžoval na bolest zad,” uvedl jeho otec Ralf pro zmíněný magazín. Rodiče se synem tedy rychle spěchali do nemocnice, kde rentgenový snímek ukázal, že má David zlomený bederní obratel. Léčba bude trvat několik týdnů a během ní bude muset David nosit speciální korzet. Do auta tedy znovu jen tak nenasedne.

Měl štěstí

David Schumacher měl velké štěstí a jeho fanoušci si tak mohou pořádně oddechnout. Zato příznivci Michaela Schumachera stále žijí v nejistotě. A to i po takřka devíti letech. Z jeho domu totiž nepřicházejí žádné zprávy a rodina zarytě mlčí. Nikdo zvenčí tedy neví, jak na tom šampion po zdravotní stránce je. Navzdory tomu, že rodina stav závodníka nekomentuje, z posledních slov jeho manželky Corinny bylo patrné, že Schumacher pravděpodobně nekomunikuje a nevnímá. „Michael mi chybí každý den. A nejsem to jen já, komu chybí. Chybí dětem, rodině, jeho otci, všem kolem. Všem nám Michael chybí, i když je tu stále s námi,” prohlásila podle webu Express a všem příznivcům tak nepřímo potvrdila to, čeho se obávali.