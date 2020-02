Sedm let od tragédie Michaela Schumachera: Krutá zpráva pro všechny fanoušky!

Dělnické profese - Kvalifikovaný operátor 19 500 Kč

Jsme mezinárodní společnost se sídlem v Pardubicích-Starých Čívicích. Zabýváme se výrobou tlumičů do automobilů světových značek. Co vás čeká: práce s kovy a CNC stroji. Naučíte se obrábět, brousit a kalit kov. Ačkoliv bychom uvítali, kdyby jste měli předchozí zkušenost alespoň s jednou z těchto činností. Dostanete se i k práci na CNC a svařovacích strojích (fronius, CO2 + argon).Nesplňujete všechny uvedené požadavky, ale jen některé? Nevadí, i tak si váš životopis rádi projdeme. Díky propracovanému systému vstupního školení, vás vše potřebné doučíme. Možnost profesního růstu. Pracujte na sobě a my vás za to odměníme. Díky certifikátům a recertifikacím (ověření znalostí) máte možnost profesně růst a každý měsíc očekávat výplatní pásku s radostí. S vaší odborností poroste i váš plat. Benefity: příspěvek na dopravu, obědy s příspěvkem zaměstnavatele ve výši 55% z ceny jídla ve firemní jídelně, bonus za extra směnu 500 Kč a další.