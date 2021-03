Rodina Schumachera toho má dost: Syn závodníka v rozhovoru řekl zásadní věc

Zdravotní stav závodníka Michaela Schumachera je stále velkou neznámou. Poté, co se v roce 2013 téměř smrtelně zranil, zmizel z očí veřejnosti. Dnes kromě jeho nejbližších nikdo neví, jak na tom vlastně je. Otázky na jeho zdraví už ale začínají lézt na nervy i jeho rodině…

Fanoušci legendárního Michaela Schumachera již několik let marně čekají, až budou zodpovězeny zásadní otázky týkající se zdravotního stavu závodníka. Jeho rodina však zarytě mlčí a informace se ven dostávají jen útržkovitě prostřednictvím jeho přátel a ošetřujících lékařů.

Syn závodníka, Mick Schumacher, který úspěšně kráčí ve stopách svého otce, díky svým výsledkům získává značnou pozornost médií. V nedávném rozhovoru se ho jeden z reportérů podle webu The Sport Rush zeptal, jak se jeho tatínkovi daří. Mladý Schumacher ale dotaz ihned bojkotoval. „Jsou to osobní záležitosti. vraťme se zpátky k motosportu,” odbyl stroze otázku, přičemž je jeho důvod naprosto pochopitelný.

Nikdy jako dřív

Michael Schumacher utrpěl v prosinci 2013 při lyžování ve francouzských Alpách téměř smrtelný úraz hlavy. Lékařům se podařilo život závodníka zachránit. Poslední oficiální zprávou pak byla informace o tom, že je Michael při vědomí. Od té doby je ticho. Bývalý šéf stáje Ferrari Jean Todt patří k blízkým přátelům legendy a čas od času Schumachera sám navštíví. Před časem vyhýbavě prozradil několik informací, které mají ovšem pro fanoušky zásadní význam.

„Je to otázka, na kterou bych raději neodpovídal. Michaela vídám jednou dvakrát do měsíce a moje odpověď je pořád stejná - bojuje,” nechal se slyšet Todt podle webu sport.cz. Z jeho slov je ovšem patrné, že zdravotní stav jeho kamaráda rozhodně není ideální. Jeho slova potvrdil také uznávaný neurochirurg Erich Rieder, který dokonce vůbec nevěří, že se Schumacher ze svých zranění vůbec někdy plně vzpamatuje. Závodník je podle něj ve vegetativním stavu. „Což znamená, že je vzhůru. Dýchá, srdce mu bije, pravděpodobně se může posadit a s pomocí udělat dětské kroky. Myslím, že je to pro něj maximum. Je nějaká šance vidět ho, jako byl před nehodou? Opravdu si to nemyslím,” sdělil podle eXtra.cz.

Těžká fáze

Několik málo informací, ze kterých mohou fanoušci leda hádat, jak na tom jejich idol je, sdílel i další z jeho blízkých přátel Felipe Massa. „Vím, jak na tom je. Mám informace. Důležité je, že víme, že situace, ve které se momentálně nachází, není jednoduchá. Michael je v těžké fázi a musíme ho i jeho rodinu respektovat,” nechal se slyšet před několika měsíců pro deník Mirror.

Jak na tom tedy závodník Michael Schumacher je, zůstává jednou velkou neznámou. Je ovšem jasné, že se jeho život zcela otočil, a s největší pravděpodobností za volat formule už nikdy nezasedne.