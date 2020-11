Michael Schumacher dnes: Jak vnímá úspěchy svého syna Micka?

Ve stopách slavného tatínka se vydal i syn Michaela Schumachera Mick. Ten co nevidět skočí do seriálu Formule 1. Jean Todt tak neunikl otázce novinářů, zda je Michael vůbec schopen sledovat kariéru svého syna. „Jistěže to vnímá. Je to pro Micka velká výzva a všichni věříme, že od příští sezony bude jméno Schumacher opět součástí nejprestižnějších závodů světa,” nechal se Todt slyšet podle Blesku.

To, jak na tom Michael Schumacher zdravotně je, nastínil i jeho kamarád závodník Filipe Massa. „Vím, jak na tom je. Mám informace. Důležité je to, že víme, že situace, ve které se momentálně nachází, není jednoduchá. Michal je v těžké fázi a musíme ho i jeho rodinu respektovat,” prozradil před několika týdny Massa deníku Mirror.