Dojemná slova manželky Michaela Schumachera: Andělé na něho dohlížejí

Zdroj: Profimedia

Před necelými osmi lety celý svět šokovala zpráva o tragické nehodě legendárního pilota formule 1 Michaela Schumachera. Ten během lyžování narazil hlavou do skály a jeho život visel na vlásku. Manželka Corrina, která o svého muže celou dobu láskyplně pečuje, v novém dokumentu řekla, jak na tom známý sportovec vlastně je.

"Michael mi chybí každý den. Chová se jinak, ale je stále tady," řekla Schumacher v unikátním snímku pro Netflix. "Neustále mi ukazuje, jak silný je. Každý den," doplnila pilotova manželka v dojemné zpovědi.

Okamžitá operace hlavy

Těžký úraz závodníka potkal přesně ve chvíli, kdy si s celou rodinou užíval dovolenou ve francouzských Alpách. Během lyžování na neupraveném svahu narazil hlavou do skály a poranil si mozek. Okamžitě začal závod s časem. Michael byl rychle převezen do nemocnice v Grenoblu, kde ho operovali hned druhý den.

I když se lékařům nakonec podařilo pilota zachránit, Schumacher dál zůstal v kritickém stavu a několik měsíců strávil v kómatu. "Sice ještě není s námi, ale až bude, odpoví vám na všechny otázky," doufá bývalý boss formule 1 Bernie Eccleston, který je s rodinou v kontaktu.

Mnohem přesnější informace o Michaelovu stavu má i tak žena Corrina. Ta v dokumentu prozradila, jak prožívala manželův nešťastný pád. "Nikdy jsem nevinila Boha, že se to stalo. Ta nehoda byla opravdu hrozná smůla. Ta největší smůla, jakou člověk v životě může mít," dodala.

Ve filmu by měly být k vidění dosud nezveřejněné záběry z domácí kamery. Těsně před osudnou tragédií měl závodník svojí ženě říct větu, ze které doslova mrazí: "Sníh není ideální, můžeme odletět do Dubaje."

Myslela jsem, že je nesmrtelný

A protože Schumacher přežil náročnou kariéru ve formuli 1, aniž by někdy havaroval, manželka si prý myslela si, že je snad nesmrtelný. "Všechny jeho závody jsme zvládli v pořádku, a proto jsem si byla jistá, že nad ním stojí andělé strážní, kteří na něho dohlížejí," uvedla dvaapadesátiletá Corrina.

"Nevím, jestli to je jen taková ochranná zeď, jež si člověk postaví, nebo je to jen jistá naivita… Prostě mě ani nenapadlo, že by se Michaelovi mohlo něco stát," přiznala Schumacher, díky které je závodník ještě naživu.

Pilotova manželka nastínila i to, jak se náročná péče o závodníka promítá do každodenního života. "Snažíme se jít jako rodina dál tak, jak to měl Michael rád. Všichni žijeme dohromady v jednom domě. Děláme terapii. Děláme všechno, co můžeme, abychom si byli jistí, že se cítí dobře," vysvětlila Michaelova láska.

Corrina v dokumentu připomněla, že pilotovi zájem médií nebyl nikdy příjemný, což teď samozřejmě platí o to více. "Držíme se pravidla, že soukromí je soukromí. Přesně tak to on vždy říkal. Michael nás vždy chránil a teď chráníme my jeho. Je pro mě důležité, aby si mohl užívat soukromý život, jak je to jen možné," doplnila.

Uvidíme, co dalšího v dlouho očekáváném filmu ještě zazní. Snímek se na Netflixu objeví už 15. září.