Hvězda F1 Felipe Massa o Schumacherovi: "Věřím, že se vrátí na trať!"

"Vím, jak se Michaelovi daří. Jeho situace není jednoduchá. Věřím, že by to fanoušky všechno zajímalo, ale je třeba respektovat jeho rodinu. Ta nechce informace pouštět ven. Každý den sním a modlím se za to, že to s Michaelem bude lepší a že se znovu objeví i na trati. Už kvůli tomu, že teď závodí jeho syn. Modlím se za to, aby se to jednoho dne stalo," řekl nedávno o Schumacherovi Felipe Massa.

Zbožné přání kamaráda však zatím zůstává pouze přáním, lékaři se totiž sice snaží ze všech sil dostat ex závodníka formule zpět do formy, kladné výsledky ale zatím nikdo nedokáže přislíbit.

Jediné, co tedy momentálně rodině i přátelům zbývá, je nadále doufat a modlit se, že se medicína posune natolik dopředu, že by se mohla ex hvězda závodních tratí zázračně uzdravit…