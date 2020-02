Michael Schumacher se v létě zase ukáže lidem? Kroky manželky tomu nasvědčují...

Velká oslava, ačkoli tahle rodina jen mlčí a skrývá se? Přesně to chystá manželka Michaela Schumachera. A s tím přicházejí otázky: dělala by Corinna Schumacherová doma oslavu, když by na tom její manžel Michael nebyl lépe?

Schumaherova rodina má ve Švýcarsku velký koňsský ranč. A právě tam by se v létě mohl slavný závodník znovu dostat do centra pozornosti. „Pevně věřím tomu, že se zotaví. Pobyt s rodinou na to má zásadní vliv," řekl v minulosti Luca Di Montezemolo, šéf Ferrari.

Mlčenlivá manželka

Schumacher se léčí více šest let. Přesně tak dlouho nikdo neví, co se vlastně za zdmi jeho sídla děje. Corinna o manželovi nemluví, navzdory těžké situaci se ale snaží, aby rodina i nadále žila svůj život. Syn Mick závodí stejně jako otec, dcera Gina Marie zase s maminkou pěstuje koňskou drezúru.

Velká akce - s Michaelem?

Corinna prý dokonce zvažovala, že by na svém ranči uspořádala mistrovství světa v parkuru, ale nakonec si to rozmyslela. Zřejmě se bála, aby někdo nepřišel jen proto, že chce vidět, jak je na tom Michael. Nakonec se rozhodla v srpnu uspořádat pouze soukromou koňskou akci. Ale už vzhledem k podobným plánům se najde řada lidí, podle nichž lze předpokládat, že je na tom Michael už tak, že by se mezi lidmi mohl klidně ukázat…