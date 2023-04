Michael Schumacher je 10 let v kómatu: Spor blízkých přátel a vězněná manželka

Zdroj: Profimedia

Michael Schumacher je považován za nejlepšího jezdce v historii Formule 1. Jeho život i kariéru nenávratně překazil pád na lyžích v roce 2013. Od této chvíle je závodník v kómatu. Kolem jeho zdravotního stavu i soukromého života jeho rodiny se rojí neustálé spekulace.

Německý závodník získal za svou bohatou kariéru sedm titulů mistra světa. Suverénně ovládl 91 závodů. Schumacher se naposledy objevil ve formuli v roce 2012.

Soukromí rodiny

O stavu Schumachera mluví do médií převážně jeho blízký přítel a bývalý šéf organizace FIA Jean Todt. Opakovaně prosí o to, aby veřejnost respektovala soukromí rodiny Schumachera. V posledních dnech rozčílil Todta svým veřejným vyjádřením Eddie Jordan. Uznávaný sportovní reportér Jordan přirovnal v jednom ze svých vyjádření manželku Schumachera k vězni. "Už je to skoro deset let a Corinna nemohla jít na žádný večírek, na oběd nebo na to či ono. Je jako vězeň, každý by s ní chtěl mluvit o Michaelovi, což nepotřebuje každou minutu připomínat."

Toto ostré vyjádření nenechalo Todta klidným. "Nechme ho na pokoji a respektujme přání Corinny a jejich dětí ohledně soukromí," pronesl bývalý šéf Ferrari. Todt je jedním z mála lidí, kteří mají přístup k vážně zraněnému Schumacherovi. „A ti, co tvrdí, že vědí, jak na tom Michael je, nevědí nic. Já ho navštěvuji. Jeho rodina je i moje rodina," řekl rázně pro italský web Corriere della sera.

Osudová nehoda

Schumacher si vážné zranění hlavy způsobil během lyžování v Alpách na konci roku 2013. Od té doby byl několikrát hospitalizován, prošel si několika operacemi a následně byl přemístěn do domácího léčení. Rodina a bohatý lékařský tým se ho snaží alespoň částečně navrátit do normálního života. Jeho žena Corinna uvalila na zprávy o manželově zdraví embargo. Jediné snímky ze soukromí rodiny zveřejňuje na svém instagramovém profilu syn Schumachera. Mick jde ve stopách svého otce, je vášnivý automobilový závodník.