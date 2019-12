Jak je na tom Michael Schumacher? NOVÉ INFORMACE o jeho zdravotním stavu

,,Je to zvláštní, proč to rodina skrývá?" diví se jeden fanoušek na Facebooku. Další se ptá: ,,Proč nám jeho tým alespoň neřekne, že je na tom líp než třeba před rokem? #KeepFighting" Keep Fighting je globální nezisková iniciativa inspirovaná Michaelem Schumacherem. Hashtag KeepFighting neboli Pokračuj v boji se stal synonymem Michaelova zotavování.