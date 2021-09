Michael Schumacher je jiný: Rodina nepřímo potvrdila mnohými obávanou skutečnost

Zdroj: Profimedia

Streamovací gigant Netflix uvedl zbrusu nový dokument o legendárních závodníkovi Michaelovi Schumacherovi, ve kterém jeho rodina vůbec poprvé promluvila o tom, jak na tom šampion je. Prolomili tak osmiletou hradbu mlčení a fanoušci tak konečně získali cenné informace. Bohužel se nepřímo potvrdila jedna skutečnost, které se mnozí obávali.

Je to již více než osm let, co se závodník formule 1 Michael Schumacher těžce zranil při lyžování ve francouzských Alpách. Tehdy měl skutečně na vlásku, lékařům se však podařilo legendu zachránit. Jenže od té doby rodina na jeho zdravotní stav uvalila embargo a žádné informace nevypouštěla. Nikdo tak pořádně nevěděl, jak na tom Schumacher je. Nejrůznější poznatky o jeho zdraví se na veřejnost dostávaly jen útržkovitě od jeho přátel a známých, všechny byly však velmi neurčité a šlo z nich vyčíst prakticky cokoliv. Teď ale sama rodina konečně promluvila. V exkluzivním zpovědi pro dokument stramovacího giganta Netflix prozradila, v jakém stavu se závodník nachází.

Chybí mi

Ze slov jeho manželky Corinny Schumacher je patrné to, z čeho měli mnozí strach. Jak se totiž zdá, Michael Schumacher je ve vegetativním stavu, což znamená, že sice dýchá, jeho srdce pracuje, není však schopen pohybu a nekomunikuje. „Michael mi chybí každý den. Ale nechybí jen mně. Chybí i dětem, jeho rodině, jeho otci, všem okolo. Všem Michael chybí, ale on je pořád tady. Je jiný, ale je tady. Každý den mi ukazuje, jak je silný,” plakala manželka v dokumentu.

Chrání jeho soukromí

Corinna zároveň promluvila o tom, proč tak úzkostlivě chrání dlouhá léta únik jakýchkoliv informací. „Snažíme se dál žít. ‚Soukromí je soukromí’ říkával vždycky Michael. Je pro mě nesmírně důležité, aby měl i nadále dostatek právě soukromí dostatek. Michael nás vždycky chránil, teď chráníme my jeho,” vysvětlila situaci manželka závodníka.

„Jsme pořád rodina a přesně tak se i chováme. Tak to měl Michael rád a pořád to tak má rád. Žijeme spolu v jednom domě. Chodíme na terapii. Děláme všechno, co můžeme, aby se Michael cítil dobře a pohodlně,” dodala ještě Corinna, která v dokumentu do žádných hlubších detailů nezabíhala. Je proto více než jasné, že soukromí jejího manžela i její rodiny je zkrátka jednou z jejích největších priorit.