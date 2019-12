Dojemná slova Schumacherovy ženy: Nikdy nezapomenu, komu děkovat!

Celých šest let uplynulo od nehody, po které byl Michael Schumacher upoután na lůžko. Informace o jeho zdravotním stravu se na veřejnost takřka nedostávají, ale všem je jasné, že valné to nebude. K tragédii došlo 29. prosince 2013, kdy pilot Formule 1 utrpěl vážná zranění při lyžování.

Nikdo kromě rodiny nemá páru, co se Schumacherem je, a tak logicky vznikají spekulace. Nejprve se hovořilo o tom, že jeho zdravotní stav se zlepšil a nepotřebuje již dýchací trubici. Někteří dokonce říkali, že Schumacher chodí, ale kdyby tomu tak skutečně bylo, rodina by to neměla důvod tajit.