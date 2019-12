Tajný dopis o SKUTEČNÉM STAVU Michaela Schumachera! Co v něm je?

Dopis psaný nejspíše příbuzným jednoho ze Schumacherových pečovatelů je první zprávou o závodníkově stavu za poslední měsíce, pokud nepočítáme stále se opakující informace závodníkovy manažerky, že „léčba postupuje úspěšně", kterým ale věří jen málokdo.

Bylo to údajně to nejsmutnější psaní, jaké do redakce týdeníku Die Aktuelle dorazilo. Stačilo jen několik řádků, a všem, kdo četli, prý bylo jasné, že se Schumacher už nikdy k běžnému životu nevrátí.