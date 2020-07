Blízký přítel promluvil o stavu Schumachera: Doufám, že ho svět znovu uvidí

Michael Schumacher se tehdy zranil v Méribelu, poblíž kterého má chatu. „Při jízdě mimo upravenou sjezdovku měl narazit do skály. Měl helmu,“ uvedl Christophe Gernignon-Lecomte, ředitel areálu v Méribelu. „Byl v šoku, trochu otřesený, ale při vědomí. Zřejmě utrpěl otřes mozku, ale ne silný,“ myslel si.

Stalo se tak 30. prosince 2013. Michael Schumacher nešikovně upadl při jízdě na lyžích na kámen a poškodil si mozek. Situace nejdříve nevypadala tak vážná, ale později se ukázalo, že pilot formule 1 už nikdy nebude jako dřív.

Michael Schumacher je už úplně jiný člověk

Zdroj: Profimedia



Je tomu už sedm let, co jeho rodina stav sedminásobného světového šampiona tají. Nyní však nastal zlom. Do médií neočekávaně promluvil jeho blízký kamarád a bývalý šéf Ferrari Jean Todt, který věří, že je vše na dobré cestě.

„Minulý týden jsem viděl Michaela. Bojuje. Doufám, že ho svět znovu uvidí. To je to, na čem on a jeho rodina pracují,“ řekl portálu Daily Mail Todt. Závodník rallye ještě dodal, že neví, zda je Schumacher skutečně nejlepší závodník všech dob.