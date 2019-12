Michael Schumacher: Záhadná smrt? Proč nevyjde očekávaný dokument?

Poslední informace o stavu Schumachera zveřejnila rodina rok po nehodě, tehdy příbuzní tvrdili, že závodník reaguje na podněty, zejména na doteky a zvuky.

Od té doby se ale stala bývalá hvězda Formule 1 jakýmsi duchem. Nikdo ho totiž neviděl a nikdo neví, jak ho roky na lůžku poznamenaly.

Jisté je jen to, že je Michael upoutaný na lůžko a dokáže komunikovat s okolím. Vzhled se mu prý nezměnil, jen přibral nějaké to kilo. Fanoušci se proto nemohli dočkat dokumentu o Schumacherovi, na kterém pracovali němečtí filmaři a měl mít premiéru pátého prosince! Z ničeho nic ale byla premiéra zrušena, co se stalo?