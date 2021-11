Michaelu Dolinovou dohnala pandemie: Herečka se musela chopit koštěte

Zdroj: Profimedia

Michaela Dolinová skončila stejně jako řada jiných umělců v době pandemie bez práce. Herečka a moderátorka nechtěla sedět doma se složenýma rukama a proto se rozhodla přijmout první nabídku výdělku. Aktuálně tak bývalá rosnička vyměnila hvězdnou kariéru za koště a mop.

Michaela Dolinová byla dlouhých čtrnáct let tváří TV Nova, kde moderovala relace o počasí a pořad Snídaně s Novou. Jako herečka se objevila například v Ordinaci v růžové zahradě, poslední roky ale přešla spíše na divadelní scénu.

Dolinová přišla kvůli pandemii koronaviru o veškeré kšefty i divadelní představení a izolace od lidí už jí prý začínala lézt na mozek.

Proto se rozhodla přijmout práci ve zdravotnictví. Jelikož ale nemá bývalá rosnička potřebné vzdělání, musela se chopit koštěte. Ani to ovšem Dolinovou neodradilo a dokonce si dočasné zaměstnání nechala i poté, co se vrátila do divadla.

Bála jsem se, že přijdu o rozum, říká Dolinová

"Ze začátku to celkem šlo, uklidila jsem si doma, ale postupně jsem začínala mít pocit, že sama doma zešílím a vážně jsem se bála o zdravý rozum," svěřila se Michaela Dolinová Blesku.

Moderátorka už několik měsíců pracuje jako pomocnice ve zdravotnictví a nový job si zatím nemůže vynachválit.

"Šla jsem pracovat do testovacího centra, kde jsem najednou byla užitečná. Pustili mě ke všemu, jen jsem nebrala odběry, jinak, když bylo potřeba vytřít, tak jsem chytla koště a šla na to," pochlubila se Dolinová.

Hvězdu lidé v očkovacím centru nepoznávají

Jelikož je v nové práci Michaela Dolinová do půlky obličeje maskovaná rouškou, lidé si ji s televizní celebritou vůbec nespojují. Moderátorka navíc není jedinou celebritou, která musela v nouzi přijmout zaměstnání mimo obor.

"Lidé mě tam nepoznávali, přes tu roušku to ani nejde, jinak jsem tam nebyla jediná osoba se známým obličejem, bylo nás tam víc. A vlastně stále je, zatím tu práci vzdát nehodlám," sdělila Dolinová.

I když se hvězdě pomalu rozjíždí zkoušky v divadle, zadní vrátka si chce prozatím ponechat. "Zkouším a hraji ve Strašnickém divadle, což je divadlo francouzské komedie, ale čas na jinou práci ještě mám," uzavřela.

Michaela Dolinová se kvůli práci ve zdravotnictví musí pravidelně testovat.