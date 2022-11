Bývalá alkoholička Duffková vstala ze dna: Nadměrnému pití podlehl její tatínek

Zdroj: Profimedia

Ustálené slovní spojení „z nouze cnost“ dokonale vystihuje příběh blogerky, zakladatelky centra pro léčbu závislosti a abstinující alkoholičky Michaely Duffkové. O svém boji se závislostí na alkoholu napsala blog, získala za něj cenu Magnesia Litera, vydala dvě knížky, otevřela si centrum pro léčbu závislosti Alkos, které stále rozšiřuje, připravuje svou třetí knihu a od podzimu točí autobiografický film. Michaela Duffková se odrazila z úplného dna a míří vysoko. V centru Alkos v tuto chvíli zavádí revoluční čtrnáctidenní intenzivní pobytový program. Účastnit se ho mohou lidi nejen se závislostmi, ale také ti, které trápí přepracovanost, životní krize, deprese nebo úzkosti.

Všichni jistě známe bajku o vařené žábě. Lidé mají tendenci přehlížet a bagatelizovat hrozby, které se blíží kradmo, nebo které se jim dávkují po lžičkách. Podobně popisuje i svůj pád do alkoholové závislosti i Michaela – od dvou večerních skleniček vína se postupem dostala až k několika lahvím denně. Pomohla až léčebna, po které se rozhodla o své zážitky podělit. „Psát blog mě napadlo chvíli po léčbě. Na internetu jsem hledala příběhy alkoholiků, ke kterým bych se mohla nějak vztáhnout, žádné jsem ale nenašla a přišlo mi, že jsem snad jediný člověk na světě s tímhle problémem. A to jsem svým blogem chtěla změnit. Aby si už ti, co budou hledat po mě, nepřipadali sami,“ vysvětluje již několik let abstinující Michaela Duffková.

Mimo své spisovatelské činnosti provozuje Michaela Duffková s týmem odborníků centrum pro léčbu závislosti Alkos. Impulsem k založení centra nebyla jen její vlastní zkušenost s alkoholem i léčbou, ale i ztráta tatínka, který neléčenému alkoholismu podlehl. Služby centra, které funguje necelé dva roky, se stále rozšiřují, a kromě závislostí Michaela a její tým připravují i programy pro klienty trpící pracovním přetížením, vyhořením nebo úzkostmi a depresí. „Zavádíme nový čtrnáctidenní program na základě poptávky klientů. Těm někdy kvůli pracovním povinnostem nevyhovuje náš šestitýdenní intenzivní stacionář. Proto se naši psychologové, adiktologové a psychiatři dohodli na koncepci programu, který je určitým odrazovým můstkem nejen pro klienty, kteří bojují s jakoukoliv závislostí, ale i pro klienty bojující s depresí, úzkostmi nebo syndromem vyhoření a potřebují zastavit, nabrat sílu a promyslet si, kudy povedou jejich další kroky,“ popisuje zakladatelka centra Alkos.

Program vytvořený s důrazem na individualitu a diskrétnost probíhá v malebné vile nedaleko Brdských lesů. „Kapacita programu je omezená na 6 klientů, chtěli jsme, aby měl pro sebe každý dostatek prostoru, soukromí a lidé se tu necítili zahlceni. Zároveň máme my víc času na klienty a můžeme se každému plnohodnotně věnovat. Program probíhá ve vile centra Alkos, kde mají klienti zaručené stoprocentní soukromí a zároveň jsou kousek od krásné přírody. Harmonogram je nabitý, každý den kromě neděle probíhají od osmi do pěti sezení s psychiatry a psychology, cvičení s lektory jógy, workshopy s kouči a profesními lektory a v neposlední řadě přednášky nutričních poradců. Učíme klienty, že některé problémy jsou psychosomatické a je možné je eliminovat změnou životního stylu, třeba i změnou stravovacích návyků,“ objasňuje Michaela.

Koncept intenzivní terapie se stále vyvíjí a Michaela se svým týmem ho neustále inovuje. Nově je součástí také tzv. zážitková terapie, během které si klienti vyzkouší něco, co třeba ještě nezažili. „Do programu jsme zařadili zážitkovou terapii a zatím má u klientů velký úspěch. Naposledy jsme slaňovali ze skály. Člověk si v tu chvíli na laně uvědomí svou vlastní sílu, prožívá jen ten moment a zapomene na každodenní problémy. Chceme lidem ukázat, že i tohle chvilkové rozptýlení může pomoct,“ míní Michaela Duffková.

Jedním z odborníků, kteří se podíleli na přípravě intenzivního čtrnáctidenního programu je i Mgr. Břetislav Kantor, MBA, MSc., MPA., který přes deset let působí v oblasti psychologického poradenství. „Během úvodního setkání si s klientem stanovíme určité závazky, zjišťujeme aktuální stav, co se daří a co chce klient změnit. Za svůj pobyt by měl získat náhled na svou situaci, zmapuje si, co je dobré zahodit, co si ponechat, co změnit a kam a jak se posunout směrem ke spokojenějšímu prožívání tady a teď. Ze své zkušenosti z praxe v pobytových zařízeních vím, že mnohdy i pětidenní pobyt a vytržení z krizové situace stačí k nastartování trvalejší změny,“ vysvětluje supervizor, kouč a psychoterapeut Mgr. Břetislav Kantor, MBA, MSc., MPA.

Přílišná přepracovanost a nedostatek odpočinku mnohdy vede k nárazovým řešením, jako je právě alkohol. Ke chvilkovému zapomnění na každodenní problémy přeci stačí pár panáků vodky, jde rozhodně o úspornější řešení než desetidenní last minute zájezd k moři. Michaela Duffková a odborníci v Alkosu nabízejí zajímavou alternavitu, kterou stihnete v časovém rozpětí jedné placené dovolené. „Za čtrnáct dní se u nás setkáte s psychology, psychiatry, adiktology, osobními kouči, lektory jógy, výživovými poradci a lidmi se stejným cílem – zorientovat se ve své životní situaci, nastavit si priority a stabilizovat svůj duševní stav. Lidé nemusí nutně bojovat se závislostí, aby si připadali na dně. Během léčby mi hodně pomáhalo motto „ne každý, kdo bloudí, je ztracen“ a mám pocit, že v dnešním klimatu má každý člověk mnoho důvodů, proč si připadat ztracen. Chceme lidem hlavně citlivě a s individuálním přístupem pomoci najít správnou cestu, jak zlepšit svůj život,“ říká Michaela Duffková.

Michaela Duffková připravuje již třetí knihu, ta nese pracovní název Ne-alkoholička s podtitulem 5 let na suchu. Na podzim letošního roku se začíná točit film na motivy Michaelina příběhu, který režíruje Dan Svátek a Míšu si zahraje Anna Křenková.

Více informací o Michaele, knihách a centru Alkos naleznete na www.zapisnikalkoholicky.cz & www.centrumalkos.cz.