Michaela Jílková toužila po jiné než moderátorské profesi. Co to bylo?

Moderátorka Michaela Jílková je divákům známá hlavně z politických diskuzních pořadů, ve kterých se pohybuje už od 90. let. Než se ale stala jednou z nejvýraznějších tváří českých televizních obrazovek, mířila na stříbrné plátno. Po vzoru rodičů totiž chtěla být herečkou.

V České republice snad není nikdo, kdo by neznal svéráznou moderátorku Michaelu Jílkovou, která už posledních 15 let pravidelně moderuje politický diskuzní pořad s názvem Máte slovo na České televizi. Předtím se pravidelně objevovala na obrazovkách díky pořadům jako Duel, Aréna anebo Kotel. Stačilo ovšem málo a její kariéra mohla vypadat úplně jinak.

S herectvím se rozloučila

Oba rodiče Michaely Jílkové se živili jako herci, a tak je jasné, že měla moderátorka k této profesi velmi blízko. Dokonce studovala konzervatoř a připravovala se na kariéru herečky. Už v patnácti letech si zahrála vedlejší roli ve filmu Stav ztroskotání. V průběhu dalších let se pak ještě herectví částečně věnovala, pak si ale uvědomila, že chce dělat novinařinu.

„V osmnácti nastal zlom a začala jsem chodit za tatínkem, že nechci být herečka, ale novinářka. Řekl mi, ať hlavně dodělám konzervatoř,” vzpomínala před lety moderátorka v rozhovoru pro deník Právo. Své vysněné profesi se začala naplno věnovat v druhé polovině roku 1990. „První rozhovory byly dost dobrodružné, protože se mi párkrát stalo, že se to nenahrálo. Další úskalí představovaly střižny, které tam zůstaly z války po Němcích. ručně jsme to podle sluchu stříhali na dvou velkých kotoučích a lepili. Než jsem se to naučila, ustříhla jsem občas někde půl slova, které mi pak chybělo. Přesto mě to bavilo a na rádio ráda vzpomínám,” dodala ještě.

Jílková versus Kovářová

Michaela Jílková si získala srdce diváků nejen svou profesionalitou, ale také svou svérázností. Snad každý zná jeden z jejích kultovních momentů, kdy se v pořadu Máte slovo snažila zkrotit překřikující se politiky a během toho zařvala „Moment!”, načež celé studio oněmělo. Michaela Jílková zkrátka ví, jak sjednat pořádek.

V posledních dnech se ovšem více hovoří o její slovní přestřelce se senátorkou Danielou Kovářovou, která se v pořadu Máte slovo hanlivě vyjadřovala k postoji Michaely Jílkové k manželství. „Jestli vy sama nejste schopna žít v dobrém manželství, tak to je jiná věc, ale je tady strašná spousta těch…,” nestačila Kovářová ani doříct větu, když se Jílková rozhodla bránit. „Co to povídáte? Co to, paní senátorko, povídáte, jestli já jsem nebo nejsem schopná žít v dobrém manželství? Co si to vůbec dovolujete? Vy totiž o lidech nevíte vůbec nic a teď nechte hovořit někoho jiného,” pustila se moderátorka do senátorky. A na svou stranu si tak získala další množství diváků.

