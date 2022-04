Michaela Kuklová zvládá boj s rakovinou na jedničku: Pomáhá i dalším ženám

Zdroj: Profimedia

Oblíbená herečka a dnes už i malířka Michaela Kuklová si před dvěma lety vyslechla zdrcující diagnózu. Lékaři jí sdělili, že onemocněla rakovinou prsu. Karcinom byl dokonce v takovém stádiu, že jí musela být během operace odebrána obě ňadra. Jak se ale zdá, herečka je z nejhoršího venku. Sice má před sebou ještě tři roky léčby, ale cítí se skvěle. A co víc, připadá si naprosto zdravá.

Když se Michaela Kuklová před dvěma lety dozvěděla, že onemocněla rakovinou prsu, zhroutil se jí svět. Uzavřela se do sebe a takřka nikomu o svých zdravotních problémech nechtěla říct. Brzy ale zjistila, že sama svůj boj možná nezvládne, a o nemoci informovala i své fanynky. Tehdy pravděpodobně ani netušila, kolika z nich zachrání život. „Rakovinou prsu onemocní každá osmá žena a skutečně se mi několikrát stalo, že mi některé ženy děkovaly za záchranu života. Ten pocit je překrásný, ale ani se mi o tom nechce mluvit, je to taková čistě moje vnitřní radost, protože já sama jsem neměla moc odvahy s tím jít ven,” nechala se herečka slyšet v rozhovoru pro eXtra.cz.

Pomáhá ostatním

Michaela Kuklová si svou diagnózu vyslechla ve chvíli, kdy se už rakovina rozrůstala. Podstoupila tedy operaci, během které jí byla odstraněny obě ňadra. Vyskytl se ale další problém. „Můj karcinom se dal odstranit chirurgickým zákrokem, měla jsem makrometastázu v uzlině, která se drala ven do oběhu. Tím pádem ještě musím mít zajišťující hormonální léčbu a doufám, že s mým imunitní systémem a zdravějším životním stylem už bude vše v pořádku,” prozradila ještě herečka, která si nyní i přesto připadá zdravá a je přesvědčená o tom, že se jí už rakovina nevrátí.

A svým optimismem nabíjí i své fanoušky na sociální síti. S těmi, které trápí obdobné problémy, pravidelně komunikuje a navzájem si dodávají sílu. „Je to taková moje soukromá poradnička, ve které psychicky podporuji ty, které si tímto procházejí, a je to aktuálně mojí velkou náplní,” uvedla Michaela Kuklová.

Velká radost

V polovině loňského roku herečka podstoupila plastickou operaci, během které byla její odstraněná ňadra nahrazeny implantáty, což jí jako ženě jistě zvedlo sebevědomí. Letos v lednu pak ukončila jednu část léčby a ovládla ji radost. „Dnes jsem na onkologii dostala poslední injekci do břicha. Jsou to dva roky, co jsem si vyslechla diagnózu. Tak ještě tři roky léčby, ale už jen prášky. Radost,” pochlubila se na začátku letošního roku herečka na Instagramu svým fanouškům.