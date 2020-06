Michaela Kuklová se odhalila fanouškům: Trpí úzkostmi!

"Chodili spolu z čisté lásky a sedmnáct jim bylo let. A horovali pro texasky…Jako by mi bylo sedmnáct a jsem moc zamilovaná do Josefa! Děkuji vám za nádherné vzkazy, za přízeň a lajky, a přeju všem spoustu lásky, radosti a hlavně zdraví. Mám špatné svědomí, že jsem vyvolala dojem, že se utápím v depresích, ale neeeeee, je to jen výjimečné. Jinak vše fajn," ozvala se Michaela Kuklová fanouškům dva dny po svém splínu!

Optimistická nálada se herečce rychle vrátila a to i díky Josefu Wittnerovi, který dělá vše, aby se jeho milovaná cítila co nejlépe a evidentně se mu to daří!

Přejeme Míše co nejméně smutku a do budoucna už jen úsměv na tváři! Po všem co v minulosti zažila už si zaslouží klid…