Michaela Kuklová: Po rozchodu se začala věnovat numerologii, vše prý dává smysl!

Michaela Kuklová prožila náročný rok plný změn. Nedávno krásná herečka oznámila rozchod se svým partnerem Josefem Wittnerem a podstoupila poslední operaci po prodělané rakovině prsu. V těžké situaci překvapivě pomohla hvězdě nečekaná věc, odpověď na životní otázky prý našla díky číslům!

Michaela Kuklová patří k nejvíce oblíbeným herečkám u nás, éterická hvězda ale rozhodně nemá na růžích ustláno. V minulosti zažila herečka problematické manželství se zesnulým producentem Jiřím Pomejem a dá se říct, že na výběr mužů měla smůlu.

Po rozvodu založila Kuklová rodinu s podnikatelem Romanem Holomkem, jejich štěstí ale nemělo dlouhého trvání. Herečka se netajila tím, že ji rozchod s otcem jejího syna Romana velice zasáhl.

Poslední vztah s Josefem Wittnerem působil celkem idylicky, loni se ale objevily první mráčky, když Kuklové diagnostikovali rakovinu prsu. Tehdy od sebe mladšího partnera odehnala s tím, že potřebuje na vážnou nemoc hlavně klid. Wittner se ale dlouho snažil a nakonec dostal od své milované druhou šanci. "On se nevzdal, tolik mi dává najevo, jak jsem pro něj důležitá a krásná bytost, že mě miluje takovou, jaká jsem… Neumím lhát, takže prostě, jdeme do toho znova," přiznala Blesku před časem.

Rozchod s Wittnerem přišel po pár měsících od romantického comebacku

Ačkoliv vztah Michaely Kuklové a Josefa Wittner se zdál být na nejlepší cestě, herečka nedávno nečekaně oznámila druhý a definitivní rozchod.

"Milí přátelé, asi je čas změn, a tak se řadím na seznam rozejitých. Vztah skončil před více jak měsícem na moje přání. Rozešli jsme se v míru a vzájemně si přejeme štěstí. Dohodli jsme se, že náš rozchod víc komentovat nebudeme. Děkuju Pepimu za krásné společné časy a že vyhověl mé prosbě ještě chvíli pomlčet, a to z důvodu, že jsem měla před operací a potřebovala jsem klid," svěřila se Michaela Kuklová na začátku června svým sledujícím na Instagramu.

I když je nyní krásná herečka bez partnera, rozhodně se doma neutápí v slzách, naopak. Začala se věnovat novému koníčku, který jí ukázal nový směr.

Herečka se našla v numerologii, čísla ji vyvedla ze tmy

"Věřím v energie a věřím matematice. A najednou o tom čtu. Žádné věštění, nadpřirozeno a klasická numerologie, ale kódy. Nechala jsem si pak od autora knihy vypracovat několik rozborů členů naší rodiny včetně mého a syna Romiho. Nečekala jsem s jakou přesností budou vystiženy rysy našich osobností - nedostatků i předností s doporučením, jakými barvami se obklopovat, co jíst a jak se sebou pracovat, aby člověk harmonizoval své energie a mohl se uzdravit, či zdravý a silný udržet. Instinktivně jsem třeba cítila, co jíst a najednou se mi to potvrdilo. Navíc jsem se zorientovala sama v sobě, v tom, co přitahuji do svého života, jak reaguji na situace atd., a to všechno mi bylo podáno s pochopením a laskavostí. Před více, než rokem, kdy jsem dostala knížku Každý jsme princezna Diana, mi bylo ouvej. Nedostala jsem ji náhodou. Už věnování přesně vystihlo, jak se po operaci a v nemoci cítím nedostatečná a jeho energie mě okamžitě zvedla ze země. Rozesmála jsem se nahlas a od té chvíle bylo nejhorší za mnou," sdílela Míša Kuklová své pocity z numerologie.

V číslech prý herečka našla spousty odpovědí na otázky, které jí donedávna nikdo jiný nedokázal objasnit.

Míša Kuklová o svém soukromí hovoří otevřeně