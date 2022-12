Kuklová prozradila trik na mladistvý vzhled, je to jednodušší, než si myslíte

Zdroj: Profimedia

Půvabná herečka Michaela Kuklová vypadá na posledních fotografiích perfektně. Není se čemu divit, že jejím partnerem byl o dvanáct let mladší Josef, pohádková princezna na svůj věk rozhodně nevypadá.

Herečka Michaela Kuklová se proslavila hlavně díky pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Pár let zpátky svedla těžký boj s rakovinou.

Single období

Oblíbená herečka rozhodně nepatří mezi ty ženy, které tají své estetické úpravy. „Když člověk žije radostně a nic ho netrápí, je to vidět na očích. Samozřejmě mám také geny po mamince. Nic zvláštního pro svůj vzhled nedělám, jen přiznávám, že si nechávám píchat čelo, protože mám dvojvrásku, která působí dramaticky a ustaraně a tu jsem nechtěla mít,“ přiznala pro pořad Showtime.

I přestože vypadá perfektně, je nyní single. Nouzi o nápadníky ale rozhodně nemá. Přiznala, že není na žádné seznamce a aktivně tak žádného partnera nehledá. „Muži to ani nepotřebují. Oni si totiž se seznamkou pletou mé sociální sítě a můj profil na Facebooku. Většinou všem na nabídku ke schůzce odpovím to samé. Že se nescházím, že děkuji a vážím si toho. Dříve nebo později mě jistě někdo uloví. Ta žena ve mně se vždycky jednou za čas ozve a já si řeknu tak jo, na nějakou tu schůzku zajdu. Ale momentálně to v plánu určitě nemám.“

Po nelehkém období si užívá klidu

Herečka si v životě prošla opravdu těžkými situacemi. Její bývalý manžel herec Jiří Pomeje dovedl celou rodinu díky svým dluhům do exekuce. Míša žila několik let se strachem o to, jestli bude mít kde žít. Neustálý stres se projevil na jejím zdraví a ona onemocněla rakovinou. Prošla si dokonce péčí psychologů. „Musela jsem být pár let v psychologické péči, brát léky na úzkost, na spaní. Příroda nás ovšem stvořila geniálně, takže když zrovna soudy proběhly a do dalších jsem měla třeba tři čtvrtě roku pauzu, dařilo se mi potíže vytěsnit, smát se, radovat. Myšlenka, v čem se ocitám, přišla většinou před spaním, prožila jsem další šok, pocitově jsem se propadla až k jádru Země, rozdýchala to a zase pustila z hlavy.“