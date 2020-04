Michaela Kuklová: Prodělala koronavirus? Herečku zajímá průběh nemoci!

Michaela Kuklová je silná žena a veliká bojovnice, život jí ale stále dokola hází klacky pod nohy! Herečka je aktuálně v procesu léčby rakoviny prsu, a dle svých slov nejspíš dokonce skončí se silikony!

Jako vždy se ale Kuklová postavila nové výzvě čelem a rozhodla se nemoc porazit! Všechny navíc překvapila, když od sebe odstřihla v této těžké době, svého posledního partnera Josefa Wittnera! Přitom právě on stál při ní a dokonce plánoval rodinu, což byl ale prý kámen úrazu!

Kuklové je přes padesát let a neuměla si prý představit, že by mohla z biologického hlediska přivést ještě jedno dítě na svět. Navíc dvojici začal nepříjemně zasahovat do jejich vztahu dvanáctiletý věkový rozdíl! K prvnímu odloučení milenců milenců pak došlo kvůli koronaviru!