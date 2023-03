Michaela Kuklová promluvila o rakovině: Jak dlouho se ještě musí léčit?

Zdroj: Profimedia

Letos jsou to tři roky od chvíle, kdy se Michaela Kuklová dozvěděla od lékařů děsivou diagnózu. Herečka se nenechala zlomit a rakovinu se jí podařilo překonat. I na těžké životní období ale vzpomíná jako na hezké roky, a to hlavně na podporu svých fanoušků.

Michaela Kuklová před časem překonala rakovinu prsu. Herečka ale na sobě nemoc poznala dávno předtím, než jí diagnózu oznámili lékaři. "Měla jsem černé kruhy pod očima a bylo mi jasné, že něco není v pořádku," svěřila se hvězda v rozhovoru pro Český rozhlas.

Ačkoliv Kuklová absolvovala sonografické vyšetření i mamograf, rakovinu potvrdila až biopsie. "Kvůli synovi jsem vůbec nepochybovala o tom, že se uzdravím. Ale bylo pro mě důležité začít dělat osvětu, že mamograf a sono nejsou stoprocentní, sama jsem to nevěděla," zavzpomínala Michaela.

"Přijít o symbol ženství bylo hodně těžké, přežít ale byla priorita," přiznala Kuklová, která si kvůli nemoci musela nechat odstranit obě prsa. Nakonec se rozhodla, že bude dělat osvětu, aby pomohla dalším ženám překonat vážné onemocnění. "Když jsem zjistila, že nebudu mít chemoterapii, tak se nabízelo, že se mi to podaří utajit. Na druhou stranu mě hlodalo svědomí, že možná nezachráním spoustu žen. Tahle informace je hrozně důležitá," vysvětlila herečka. Dnes už jsou to tři roky od chvíle, kdy se Kuklová dozvěděla o své nemoci, a tak se rozhodla zhodnotit toto životní období na sociální síti.

Byly to moc hezké roky

"Ahojky, přátelé, dozvěděla jsem se výsledky mnohých průběžných vyšetření a všechna jsou v pořádku. Je to vždycky radost a já děkuju moc všem svým lékařům i sestřičkám, že mě dali do kupy," napsala Michaela Kuklová na svém Instagramu.

"Když si uvědomím, co dokážou, vlastně mi to přijde neuvěřitelný," dodala herečka s tím, že zatím ještě není na samém konci léčby. "Mám za sebou tři roky léčby a zbývají dva," říká národem milovaná pohádková Jasněnka.

"Malé výročí. Uteklo to a ve výsledku to byly moc hezké roky. Suma sumárum jen pár dní bolesti, jinak spousty opory od vás, díky! A poznání mnoha báječných lidí. Taky jsem párkrát cestovala, měla dostatek práce a dokonce jsem začala po letech znovu malovat. Třikrát ťukám a vděčně děkuju. Letošní rok bude asi ještě naplněnější, těším se na všechno a věřím, že nadále ve zdraví," uzavřela Kuklová. Nezbývá než hvězdě popřát mnoho zdraví i do budoucích let.

Michaela Kuklová nemoc překonala a vypadá báječně