Michaela Kuklová o rakovině: "Může selhat mamograf i sono, chci aby to zaznělo!"

S herečkou vážná nemoc zamávala natolik, že se dokonce na čas rozešla se svým partnerem Josefem Wittnerem. "Nastoupila jsem hormonální léčbu a cítila jsem změny. Slyšela jsem, že se může přibrat až patnáct kilogramů, pak ta ztráta prsou. Nejsem sebevědomý člověk a snažím se sebevědomí získávat a budovat celoživotně, přítel je navíc mladší skoro o dvanáct let. V hlavě mi začalo strašit, co se mnou bude dělat a proč mu mám bránit ve štěstí. Mohl by mít ještě vlastní rodinu. Nechtěla jsem mu zkazit život. Tak jsem se rozešla. Byla jsem striktní, samozřejmě ho moc miluji a věděla jsem, že musím utnout jakoukoliv komunikaci. Nevyšlo to, protože se nevzdal. A tak jsem se tomu rozhodla dát druhou šanci," prozradila tehdy Michaela Kuklová důvod dočasného odloučení s Wittnerem.

Nádor v prsu měla v sobě Kuklová delší dobu a ani jeden z přístrojů k tomu určených ho nenalezl. Tuto informaci by prý herečka ráda dostala do povědomí všech žen.