Michaela Kuklová o své nemoci: "Může za to prožitý stres, nedivím se!"

Ačkoliv se do milionových dluhů původně uvázal Jiří Pomeje sám, vzhledem k manželskému svazku, byla stejnou mírou do průšvihu namočená i Michaela Kuklová!

Celkovou částku 60 milionů měla platit i herečka, která se kvůli této záležitosti tahala déle než deset let po soudech! Na toto období vzpomíná velice nerada…

"Nedivím se, že mám tuto nemoc, je to hormonální a stresové. Soudy se táhly přes deset let a já čelila šedesáti milionovému dluhu z postu manželky. Tehdy jsem cítila obrovskou křivdu. Říkala jsem si, že jsem se nikde nezadlužila, vdala se z lásky, a teď mám exekuci na rodinném domě. Mohla to odnést moje rodina, bylo to těžké," řekla Kuklová pro Expres.cz. Kromě strachu o rodinu a budoucnost navíc hrozilo, že bude muset Míša přestat s prací herečky!