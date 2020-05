Návrat k zajíčkovi: Kuklová překonala rakovinu a naklusala zpátky k Josefovi

Josef se zkrátka nenechal odradit, i když ho Kuklová vytrvale odháněla. Pociťovala věkový rozdíl a nechtěla, aby s ní ztrácel čas. O téměř 13 let mladšímu muži už dítě dát nemůže, ale jemu to nevadí. Stojí mu to za to, protože herečku miluje.

Kuklová je na tom stejně. Pro rozchod však měla pádné důvody. „Říkala jsem si, proč chce být se mnou. Proč se stárnoucí ženou. Řekl mi, že bude mít ještě holčičku, a asi mu nedošlo, kolik mi je. Že se do dítěte nemůžu pustit. Nebo bych to neriskovala,“ řekla nedávno pro expres.cz.