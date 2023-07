Michaela Nosková skončila opět sama: Jsem vyléčená z jakýchkoliv vztahů

Zdroj: Profimedia

Michaela Nosková plánovala se svým partnerem Jindřichem Čandou veselku, místo toho ale přišel drsný rozchod. Zpěvačka o svém ex dnes hovoří pouze jako o otci své dcery a je více než jasné, že jejich vztahy jsou na bodu mrazu. Pro bývalou hvězdu Superstar je to stále bolestivé téma a na randění s muži prý zatím nemá ani pomyšlení.

Michaela Nosková s Jindřichem Čandou působili jako ideální pár, o to více veřejnost překvapil jejich náhlý rozchod před plánovanou svatbou.

"Měla jsem na to období, abych se s tím srovnala, ale pořád to ještě není o. k. Na nový vztah ale pomyšlení nemám, jsem z toho úplně vyléčená," svěřila se zpěvačka webu Expres.

Nosková se s Čandou zasnoubila 12. srpna 2021 a loni v únoru se jim narodila dcera Jasna Marianne. Letos v květnu pak vyšlo najevo, že už dvojice netvoří pár a navíc šlo o velice bouřlivý rozpad vztahu. Michaela s odstupem času přiznala, že se jí nějaký čas podařilo bolestivou informaci utajit.

"My jsme se vlastně s tatínkem Jasněnky rozešli už před půl rokem," přiznala Nosková, která po této zkušenosti zatím nemá na seznamování s muži ani pomyšlení.

Dcera to moc nechápe

Ačkoliv už rozchod Noskové s Čandou proběhl před delší dobou, zpěvačka je stále psychicky na dně a snaží se s událostí vyrovnat.

"Jsem úplně vyléčená z jakýchkoliv vztahů. Ani mě to asi nenapadne a myslím, že nejlepší bude, když se budu věnovat holkám a sobě," tvrdí dvojnásobná maminka.

"Eliška to chápe a byla ráda, že už máme vše vyřešené. Jasněnce to moc nevysvětlím, té je rok a čtyři měsíce, ta to moc nechápe," uzavřela Nosková s tím, že se nyní těší hlavně na dovolenou s dětmi, kde se jí snad podaří zapomenout na všechno zlé.

Michaela Nosková se do nového vztahu nežene